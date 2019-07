Større ambisjoner for eldreomsorgen

FpU har større ambisjoner for Norges eldre.

For meg er det en selvfølge at de som bygde landet, før min generasjon kom til dekket bord, skal få en verdig tid på sine eldre dager. Mennesker som har jobbet, betalt skatt og bidratt til samfunnet gjennom en årrekke opplever allikevel en eldreomsorg som ikke står i stil til hva Norge bør kunne klare å levere – Nemlig verdens beste eldreomsorg.

I 2018 ble det anslått at 34 prosent av eldre i Haugesund kommune som er styrt av Arbeiderpartiet måtte bo på dobbeltrom. I Skien, også styrt av Arbeiderpartiet, kunne man i 2018 lese om to eldre som hadde vært gift i 72 år, men som kommunen skilte fysisk. Dette er kun to eksempler, men de er ikke alene. For Fremskrittspartiet er det en selvfølge at alle eldre skal ha rett på enerom, og at alle par skal få bo sammen hvis de selv ønsker det.

Fremskrittspartiet har i regjering startet prosjektet “Leve hele livet”. Intensjonen med prosjektet er at eldre skal få bevare sitt aktive liv både sosialt og fysisk, men også at eldre skal få bedre omsorg. Terje Søviknes, selveste trollmannen fra Os ble valgt til ordfører i 1999 og har ordførerkjedet rundt halsen enda.

Som landets lengstsittende Frp-ordfører bestemte han seg tidlig for at sykehjemmene i hans kommune skulle være blant landets beste. I Os har sykehjemmet en egen tropehage, og de eldre forteller til lokale medier hvor godt det er å bo i Os. Hvis du har et ønske om en velfungerende eldreomsorg som omfavner og tar vare på de eldre så bør du ønske at også din kommune gjør som Os, legger til rette for konkurranse i eldreomsorgen.

De fleste av norske kommuner i dag har kun offentlig sykehjem, og i altfor mange tilfeller ender eldreomsorgen opp som en salderingspost for kommunepolitikerne. Jeg har troen på at vi får verdens beste omsorg dersom alle varme hender kan få lov til å slippe til. Gjennom flere private sykehjem hvor kommunen tar regninga skapes det valgfrihet og økt kapasitet.

Eldreomsorgen i Norge skal være i verdensklasse. Det får du med Frp ved roret i din kommune.