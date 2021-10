Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Hurdalplattformen heter det: «Det norske samfunnet er et av verdens mest digitaliserte.»

Videre heter det: «Digitalisering og plattformteknologier kan svekke den norske modellen, øke tendensen til maktkonsentrasjon og kompetanseulikhet og gi mindre åpenhet.»

Endelig! I et digitalt skifte er det viktig å maksimere de mange gevinstene av det digitale skiftet, samtidig som ulempene minimeres. Den største store ulempen er den enorme makten noen få globale teknologigiganter har fått som resultat av det digitale skiftet. Og stadig oftere får vi informasjon som tyder på at teknologigigantene ikke er i takt med samfunnet når det gjelder verdier og normer.

Nylig sa den tidligere Facebook-ansatte Frances Haugen at Facebook prioriterer profitt fremfor trygghet. Ifølge Haugen har Facebook bevisst valgt å implementere algoritmer som skader barn, fører til splid og svekker demokratiet vårt.

Nylig ble hun invitert til Kongressen for å fortelle om sine observasjoner og refleksjoner. Det er ikke første gangen den amerikanske kongressen er alvorlig bekymret for om teknologiselskapenes har mer makt enn de klarer å håndtere. Det er bare litt over et år siden de fire store, Facebook, Google, Amazon og Apple, måtte møte i Kongressen i USA for å forsvare seg mot alvorlige anklager om maktmisbruk.

De globale teknologigigantene møter så alvorlige, hyppige og gjentakende anklager at der er overraskende at de i så liten grad påvirker merkevareverdiene. På den årlige globale merkevarekåringen til Brand Finance er Apple, Amazon og Google kåret til verdens mest verdifulle merkevarer. Microsoft er nr 5 og Facebook nr 7. Topplisten er ganske stabil fra året før. Det virker som om forbrukerinteressene trumfer borgerinteressene.

Som når nordmenn sier at de ønsker å handle hos Amazon, men samtidig ikke vil at norske bedrifter skal bli skvist ut av markedet av den amerikanske teknologigiganten (Ipsos).

For nordmenn mener eierskap er viktig. Og selskaper med bredt, langsiktig og nasjonalt eierskap står sterkt i Norge. Det er NRK, Tine, Vinmonopolet, Felleskjøpet og Coop som topper Ipsos ferske nasjonale omdømmekåring.

På den globale årlige merkevarekåringen til Brand Finance er det to norske selskaper på listen: Equinor på 200. plass og Telenor på 274. plass. Alle disse syv selskapene er statlig eid, samvirkeeid eller kommer fra samvirke-eierskap. Dette er eierskap nordmenn forbinder med motstandsdyktighet i dårlige tider, varige trygge arbeidsplasser og kunnskap og kompetanse i Norge.

Forklaringen kan være at for litt over femti år siden fant vi olje. Siden da har Norge blitt en rik nasjon, utviklet den norske modellen og beholdt et nasjonalt, bredt og langsiktig eierskap.

Den norske oljehistorien er i all hovedsak en suksess-historie - også i en global sammenheng. Og den er bygget på politiske visjoner, mot og gjennomføringskraft. Femti år etter haster det igjen med en nasjonal plan i en global kontekst.

Den nye regjeringen vil sette ned et utvalg for å sikre demokratisk kontroll over digitaliseringen av samfunnet og sørge for at norske data gir verdiskaping i Norge. Endelig! For det er ingen grunn til at digitaliseringen skal svekke den norske modellen - som er bygget på nettopp kompetanse og tillit.

Med en befolkning med høy digital kompetanse, erfaring fra å bygge oljenasjonen Norge og utviklingen den norske modellen, tar Støre-regjeringen opp arven etter Rettedal. Nå skal det satses på nasjonalt eierskap og kompetanse for å ta vare på og utvikle den norske modellen.