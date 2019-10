Store oppgaver for kommunepolitikere

Til tross for vår rikdom sliter mange norske kommuner med å ta vare på infrastrukturen som har blitt bygd opp gjennom generasjoner. Det anslås at vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet på vann- og avløpsanlegg, kommunale veier og bygg samlet er på om lag 1 450 milliarder kroner. Dette utgjør hele utgiftssiden i statsbudsjettet for 2019.

Skal forfallet reduseres må kommune- og fylkestingspolitikerne prioritere det i budsjettene hvert år. Så enkelt og vanskelig på samme tid.

I en undersøkelse gjennomført i sommer svarte flertallet av medlemsbedriftene i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) at kommuner og fylkeskommuner bør prioritere satsing på vedlikehold av eksisterende infrastruktur de neste fire årene. Dette er entreprenører som daglig opplever tilstanden på veier og ledningsnett på nært hold. De vet hva de snakker om. Og fortjener å bli lyttet til.

Vi har de siste månedene sett flere eksempler på at samfunnet vårt er sårbart når infrastrukturen vår svikter. Sykdomsutbruddet på Askøy og jordraset i Jølster har gitt oss to påminnelser som vi helst skulle ha vært foruten. Slike hendelser ryster trygghetsfølelsen vår. Trygghet er noe av det viktigste kommunepolitikerne skal hegne om, og det begynner med å vedlikeholde og oppgradere infrastrukturen vi er avhengig av.

Vi er enig om problembeskrivelsen. Hva er løsningen? Mange steder vil det å redusere forfallet på infrastrukturen være et generasjonsprosjekt. En forutsetning for at slike prosjekter lykkes er at man har god kunnskap om det kommunen eier. Min klare oppfordring er derfor at politikere går til sin administrasjon og etterspør en oversikt over vedlikeholdsbehovet. Deretter må det legges en plan med en klar målsetting om når forfallet skal være redusert, som følges opp i de årlige budsjettene.

Det er også behov for bedre kommunikasjon ut til innbyggerne. I konkurransen om medieoppslagene taper ofte vedlikeholdsarbeid mot snorklipping ved åpning av en nybygd vei eller et signalbygg. Politikerne kan bli enda flinkere til å fortelle egen befolkning hvorfor det er nødvendig å prioritere fornyelse av vannledninger og veier. Hovedbudskapet må være at vedlikehold ikke er en «kommunegrå» oppgave, men en avgjørende forutsetning for levedyktige kommuner.

Når etterslepet er så stort er det på høy tid at rikspolitikerne interesserer seg mer for utviklingen i kommuner og fylkeskommuner. En kommer selvsagt ikke utenom at dette er et spørsmål om penger. Det er lite realistisk at fylkeskommunene vil kunne redusere forfallet på veinettet uten at bevilgningene fra staten økes.

Videre har mange kommuner stort behov for å sikre eksisterende infrastruktur og bebyggelse mot flom og skred. Samlet anslått til fire milliarder kroner. Når det gjelder vann- og avløpsnettet er det i tillegg behov for å få på plass en sektorlov som tydelig plasserer det overordnede ansvaret for en av de aller viktigste infrastruktursektorene våre.

Hendelsene de siste månedene har vært en vekker for både politikere og velgere. Å fortsette som før vil være å sende regningen videre til fremtidige generasjoner. Det er ikke slik vi bygger velfungerende og trygge samfunn.