Store jernbaneinvesteringer forsterker klimautfordringene

Vi må tenke i et 100-års-perspektiv sies det, med henvisning til Bergensbanen som kostet et helt statsbudsjett.

Tiden er nok ute for drømmen om nye baner i klimaets tjeneste, dessverre kan den også fjerne fokus fra viktige klimagrep. Transportens klimautfordringer ligger i andre transportformer, særlig på veiene, men også i luften, og må løses der.

Les Nationens leder:

Annonse

Statsbanenes personreiser utgjør i dag bare 1,3 prosent av landets motoriserte personreiser (4 prosent av persontransportarbeidet), hvorav omlag 80 prosent i Oslo-området. Bussene tar like mange eller flere inn og ut av Oslo.

I godstransporten på fastlandet dominerer veiene fullstendig, og stadig sterkere. Stortinget har vedtatt slutten for nye drivstoffbaserte personbiler i 2025. Elektriske varebiler er på vei og resten av veitransporten må løses innen et ti-år eller to.

Norge er pålagt å nær halvere utslippene av klimagasser i transport innen 2030. Fly må bli utslippsfrie eller biobaserte om få ti-år. Vi kan mao. ikke tenke 100 år fram når det gjelder klima. Dagens bygging av vei og jernbane har store klimakonsekvenser, grovt sagt 30 tonn CO2 pr investert million (Ca 800.000 tonn er beregnet for Follobanen, 20 kilometer). Spesielt uheldig blir det da å bygge bane langs nye motorveier som har nok transportkapasitet for mange ti-år. Vi bør heller vurdere å utsette enkelte vedtatte vei og baneprosjekter så de kan bygges med fremtidens teknologi med mindre eller ingen utslipp. Hvis de fortsatt er aktuelle.

Per i dag tar staten ca 4000 skattekroner fra hver innbygger i landet til jernbaneformål, dette er nok en solid verdensrekord. Og legges til grunn at godstransporten betaler baneleie, så koster hver personkilometer staten (og skattebetalerne) nærmere seks kroner, billetten kommer i tillegg.

Ekspressbuss er stort sett billigere enn toget, og har ingen offentlig støtte. Jernbane er en transportform for folkerike land: Med mange om bord, trengs mange reisende for å forsvare høy frekvens. Slik sett er det logisk at nesten all investering og driftsstøtte (pendlertog går nesten tomme den ene veien) går til intercitytriangelet. Men dette forsterker en sentralisering som gir store gevinster til eiendomsbesittere i Oslo-området.

Det bygges kontorer og boliger som aldri før, også dette med store klimakonsekvenser, mens menigmann må bo stadig trangere – eller lenger unna arbeidsplassen.