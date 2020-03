Når det kostar kr 17000 å ha Justervesenet på besøk i 2 timar på Gardsslakteriet for å kontrollera 5 vekter, er det på tide å seia ifrå.

Eg er redd for at prisen vert for høg. At det kjem stadige nye EU-direktiv og forordningar, som byråkratane i Noreg skuldar på når me protesterer på urimelege krav og vedtak.

Eg er redd for at neste generasjon ikkje ynskjer å verta overstyrt og hersa med av offentlege instansar.

Eg tykkjer det er eit maktovergrep når Mattilsynet krev at ein som har 35 års erfaring som bonde lyt ta eit kompetansekurs på PC-en for å ha lov til å leia slaktedyr 5 meter inn til avliving.

Eg er redd for at små og mellomstore verksemder ikkje vil klara seg når fornufta aldri kan vinna over ei forskrift som er laga for store forhold.

Kva e du som er byråkrat redd for?

At me ikkje kan handtera dyra våre den siste biten inn til avliving?

Eller at ESA skal koma og eta deg til kvelds?