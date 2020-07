Stor satsing på tare – men hva med restene?

I et innlegg i Nationen 1. juli 2020 ytrer lederne for en ny FoU-plattform innen tare-raffinering seg svært entusiastisk om mulighetene. Hensikten med dette innlegget er ikke å problematisere optimismen. Det er mye vi kan bruke både dyrkede og høstede alger til. Det vi derimot, gjennom flere år har sett som en stor utfordring, er at forslaget til ny forskrift om organiske gjødselvarer fastsetter grenseverdier for arsen (As) som begrenser bruken av dette potensielt viktige råstoffet.

Arsen er et grunnstoff som akkumuleres i marine organismer, og som er giftig for mennesker og dyr i uorganisk form. I marine organismer er det organisk bundet og derfor ikke giftig; arsen i sjømat skilles ut i urinen. Men hva som skjer med arsen i gjødsel fra dyr som fôres med tare, under norske forhold når slik gjødsel brukes på jordet, det vet vi svært lite om.

Den nye forskriften sier at for at et gjødselprodukt skal klassifiseres i klasse 0 (tillatt å bruke på dyrka jord uten begrensninger med tanke på tungmetallinnhold), må råstoffene (f.eks. rester av tare) ikke inneholde mer enn 5 mg As per kg tørrstoff. For klasse I er kravet 8 mg, klasse II 16 mg, og for klasse III er kravet 32 mg.

Gjødselprodukt i klasse III er som regel kompost eller lignende og kan brukes til toppdekke på jordfyllinger, veiskråninger og grøntanlegg, med sterke begrensninger på tilført mengde. Utfordringen med dette er at norske brunalger ofte inneholder mer enn 30 mg As per kg tørrstoff. Det er videre spesifisert i forskriften at materialer som skal brukes i et gjødselprodukt ikke kan inneholde mer enn grenseverdien, slik at det ikke vil bli tillatt å tilsette for eksempel halm med lite As for å «tynne ut» innholdet av As fra tare i en kompost, og slik få den ned i klasse III eller lavere.

Uansett hvilken bruk man skal gjøre av taren, vil det bli restråstoffer. Det er for eksempel betydelige mengder med algefiber som restprodukt etter dagens produksjon av alginat og algeekstrakter i Norge. Algefiber inneholder ofte mer As enn 32 mg per kg tørrstoff.

Hva skal da skje med disse restråstoffene? Fra taredyrking til konsum vil det også bli rester, i form av stilker, tare som har blitt begrodd med andre arter, eller tare som ikke har ønsket kvalitet. Det blir en stor utfordring for tareindustrien hvis disse restråstoffene ikke kan brukes til jordforbedring.

Tradisjonelt har både fisk, alger og andre marine organismer vært brukt som gjødsel i Norge. Tare er godt egnet til å øke moldinnholdet og vannlagringsevnen i jorda, og kan kanskje også brukes til å binde karbon, for eksempel i form av biokull. De foreslåtte grenseverdiene vil i praksis gjøre det umulig å bruke brunalger (tare) til jordforbedring. Er kunnskapsgrunnlaget egentlig godt nok for forslaget til grenseverdier? Hva vet vi om hvordan arsen oppfører seg i norsk jord? Hvor mye varierer de naturlige bakgrunnsverdiene i jorda, og hvor raskt kan verdiene senkes gjennom naturlig utvasking hvis det tilføres As i form av tare til jord? Slike spørsmål bør utredes bedre før denne forskriftsendringen vedtas, hvis tare skal ha en så lysende framtid i Norge som mange nå spår.