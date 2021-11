Stopp sentraliseringen av slakteriene!

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Et landbruksfylke som Østfold har ikke lenger eget slakteri. Nortura finner det ikke lønnsomt nok.

Sånn har Nortura holdt på lenge. Bondeorganisasjonene har så langt bøyd seg for at dette er den nødvendige «utviklingen». Følgelig ser vi at sentraliseringen av slakterivirksomheten bare øker.

Men alle dyrevenner i landet – og de er mange – bør nå protestere mot dette. Lengre vei og transport gir mer stress og lidelse for dyrene. Denne sentraliseringen betyr mer dyreplageri! Unødig dyrplageri. Og det finner vi oss ikke i.

Flere partier har økt dyrevelferd på programmet, men bare ved å handle nå blir de tatt på alvor: Den pågående prosessen med sentralisering av slakteriene betyr jo mindre dyrevelferd. Derfor må våre ansvarlige myndigheter og politikere straks overstyre Nortura og snu «utviklingen» med stadig færre slakterier.

Dyrene og landbruket trenger tvert om flere slakterier, mange lokale slakterier og ikke minst flere ambulerende slakterier.

Først og fremst Senterpartiet, men også Arbeiderpartiet gikk til valg på slagordet «Ta hele Norge i bruk». Nedleggelsen av slakterier og stykkerier går i motsatt retning. Den rammer flere lokalsamfunn og betyr altså elendig distriktspolitikk. For eksempel varslet nylig Nortura at deler av slakterivirksomheten i Steinkjer skal nedlegges og 79 miste jobben. Stykkeriet skal nemlig flyttes helt til Tønsberg.

Når heldigvis stadig flere får sansen for og innser verdien av kortreist mat, går Nortura motsatt vei. Med maksimal profitt som eneste hensyn. Om Nortura i det lange løp vil tjene på en slik usympatisk profil, er tvilsomt.

Alle dyrevenner og et økende antall bevisste forbrukere er klar over at dyrenes siste reis er viktig for kvaliteten av matproduktene.

Når dyrene ikke kan slaktes på stedet, må i det minste veien til slakteriet være så kort som mulig.