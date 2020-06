Stopp favoriseringen av utenlandsk eierskap i norske bedrifter

Det er bra at Regjeringen nå har foreslått reduksjon av formuesskatt på investeringer i næringslivet; såkalt arbeidende kapital. Det er et godt skritt for å styrke norsk privat eierskap.

Men det er ikke nok. Allerede i forbindelse med neste års statsbudsjett bør denne skatten fjernes i sin helhet. Dette er en viktig sak hvor Regjeringspartiene, Senterpartiet og Fremskrittspartiet bør kunne finne sammen.

Under korona pandemien har Senterpartiet oppfordret: «Kjøp bare norske varer i ei uke!»

Da er det grunn til å utfordre Senterpartiet: Krev at norske eiere i norske bedrifter ikke skal skattes hardere enn utenlandske eiere. Det er meningsløst og næringsfiendtlig at norske bedriftseiere skal ha dårligere skattevilkår for norsk eierskap enn utenlandske eiere.

Det skyldes vår særnorske formuesskatt. I dag er det kun to OECD-land, Sveits og Norge hvor personlige skattytere betaler formuesskatt. OECDs anbefaling er at formuesskatt ikke skal pålegges investeringer i næringslivet. I de nedgangstider i norsk næringsliv som vi nå står overfor, vil vi se de virkelig negative sider av denne særnorske skatten.

Siden formuesskatten på næringsinvesteringer i dag i realiteten er en bedriftsskatt, bør om nødvendig fullstendig fjerning av denne skatten delvis finansieres ved en oppjustering av selskapsskatten for å dekke inn provenyet. Da vil vi både sikre sammenheng mellom skatteevne og skattebetaling og likebehandling av norske og utenlandske eiere i norske private bedrifter. Det vil også styrke bedrifter og arbeidsplasser ved at de ikke tvinges til å gi utbytte, slik som i dag.

I dag er det få private bedriftseiere som har råd til å betale denne skatten uten at de må hente pengene fra bedriften. Eierne tvinges til å ta utbytte og dermed svekke sin egen bedrift og arbeidsplassene.

Slik skattesystemet er i dag, utsettes norske eiere for dobbel beskatning, med både formuesskatt og utbytteskatt på pengene formuesskatten skal betales med. Da utbytteskatten ble innført i 2006 var forutsetningen at formuesskatten skulle fjernes. Slik ble det ikke, og vi ser nå skadevirkningene.

Dette skjer ikke minst fordi formuesskatten som norske eiere må betale på sine investeringer i næringslivet har økt kraftig. I 2005 utgjorde denne skatten 2,2 milliarder kroner. Den gang hadde vi ikke skatt på utbytte.

I 2019 har denne særskatten på norsk eierskap økt til rundt 9,2 milliarder kroner og i tillegg har vi fått utbytteskatt som totalt er på ca. 15,5 milliarder kroner. Det betyr at den totale eierskatten nå er på nesten 25 milliarder kroner.

Eierskatten er mer enn 10-doblet i nominelle kroner på 15 år. Det gir nye utfordringer for privat eierskap som krever nye svar.

Det er rett og slett ikke slik at norske eiere betaler mindre skatt i dag enn tidligere. Situasjonen er stikk motsatt, selv under regjeringen Solberg. Og de rødgrønne har lovet at vinner de valget i 2021, skal formuesskatten øke betydelig.