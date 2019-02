Stopp dette, Olaug

Begrunnelsen for denne politikken har stort sett vært at vi må ha sterkere og mer robuste fagmiljø. At dette medfører en rasering av fagmiljøer andre steder i landet har tydeligvis mindre betydning.

Siste skudd på stammen er forslaget om legge ned den regionale strukturen som Veterinærinstituttet har. På Høyland i Sandnes vil 8 av 10 veterinærer miste jobben. I Tromsø og Trondheim blir det slutt på både obduksjoner og laboratorievirksomhet. Det skal spares 20 mill kr. Ressursene skal konsentrert rundt det nye bygget på Ås i Akershus. Store deler av landet vil dermed ikke ha tilfredsstillende tilgang på analyse- eller obduksjonstjenester.

Dette kan ikke matfylke og husdyrfylke Rogaland finne seg i. Veterinærinstituttet på Sandnes er veldig viktig for landbruket i Rogaland. Dette gjelder både for landbruksproduksjon og dyrevelferd. De har en avgjørende rolle i forhold til diagnoser, prøvtaking, forskning og forebygging av dyresykdommer. I Rogaland har vi et etablert tverrfaglig samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Helse Stavanger og UIS. Vi må ta vare på og videreutvikle dette miljøet heller enn å legge det ned. Jeg vil tro det også er en stor fordel å ha dette miljøet på plass om vi skulle oppnå å få medisinstudiet til UIS.

Ved å opprettholde fagmljøet på Sandnes får vi en vinn vinn situasjon for både dyremedisin og humanmedisin.

Vi har ikke råd til å miste dette fagmiljøet i Rogaland.

Dette må landbruksministeren vår Olaug Bollestad sette en stopper for.