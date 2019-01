Mange av oss eldre har med oss historien om landbrukssamvirket og dei vanskelege 1930-åra. Mange i dag ser ikkje skilnaden på eit samvirketiltak og eit AS. I eit samvirketiltak er det ikkje noko som heiter overskot. Ved eit godt driftsresultat skal alt gå attende til medlemmene, alt etter kor mykje dei har kjøpt eller selt. Føremålet med eit AS er derimot at eit eventuelt overskot skal gje aksjeeigarane utbytte i høve til innsett kapital.

Tine og Nortura har i dag sterk konkurranse av Q-meiria (Kavlikonsernet) og Den Stolte Hane (svenskeigd børsnotert selskap). Desse føretaka har etablert seg i dei beste landbruksområda. Di større marknadsandel dei får, di dårlegare pris vil det verta for alle bøndene. Større overføringar frå felleskassa (politiske føringar) dreg i same lei. Heile distrikts-Noreg har ikkje anna val enn Tine, og takk for det. Som i andre samvirketiltak har du framleis både leveringsrett og plikt. Q-meieria har lova ein liten meirpris, sett i høve Tine, for sine leverandører. Skulle utviklinga gå slik eg har nemnt, vil mjølkeprisen til Tine gå ned, medan Q-meieria kan få eit betre driftsresultat. Mjølkeprisen vil likevel verta dårlegare for alle, med di eit overskot kjem aksjeeigarane (på Aker Brygge) til gode.

Elles har me mange private ysteri m.m. kring i landet, og all ros til dei. Men me må heller ikkje gløyma at mange av dei hadde fått problem om ikkje det var i samarbeid med Tine.

Dei fleste større private ysteri har avtale om kjøp av mjølk frå Tine når dei har for lite, og tilsvarande leveranse til Tine når dei sjølve har overskot. Men me må ikkje gløyma at ein avtakande marknad er urovekkjande. Difor, stø opp om landbrukssamvirket!