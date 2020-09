Stille som i graven fra landbrukstoppene

Det var en gang norsk landbruk jevnlig formidlet hvordan maten vår ble produsert. Det var den gangen Merete Furuberg var leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Dama i røde kjoler var ikke redd for å møte i en debatt. Side om side med den landbrukskritiske finansmannen Trygve Hegnar forsvarte hun landbrukspolitikken gang på gang. Furuberg formidlet hvorfor den norske bonden betydde matberedskap for det norske folk.

Da den engasjerte Furuberg takket for seg som leder av Småbrukarlaget ble det stille fra norsk landbruk. Forbrukeren mistet det siste halmstrået av tilgang på kunnskap i beste sendetid. I ettertid forstår vi at den fargerike, uredde dama, som ble borte fra TV-ruta, sto på barrikadene for norsk landbruk helt alene.

Dagligvarebransjen lot ikke sjansen går fra seg. Kynisk begynte de å spise seg lenger og lenger inn i verdikjeden fra bonde til bord. Makta bekreftet seg selv den 10. mars i debatten på NRK. Debatten som informerte om kritisk infrastruktur og beredskap under nedstengningen av Norge. Som representant for forsyningssikkerhet framsto konsernsjefen i Norgesgruppen, Runar Hollevik. NorgesGruppen tok på seg ansvaret!

Hollevik forsikret det norske folk om at Asko hadde kontroll på beredskap av mat. Selv om slagordet til Asko er “Vi forsyner Norge med mat”, er det vel mer korrekt å si at en trailer med full tank fra Asko distribuerer mat Norge rundt. Uten den norske bonden til å produsere mat blir det glissent i butikkhyllene til familien Johansson.

Et topptungt, norsk landbruk sitter stille på hesten og lar dette skje. Hvor var bondeorganisasjonene, Omsetningsrådet og de markedsregulerende samvirkebedriftene 10. mars? Var det ingen fra norsk landbruk som hadde mulighet til å møte det norske folk? Informere oss om hvordan ståa var. Fortelle forbrukerne, som begynte å hamstre, om hvor mye mat vi hadde på lager. Eller er sannheten at norsk landbruk er redd for Norgesgruppen? Er det derfor vi ikke ser dem i debatter?

Selv om norsk landbruk og dagligvarekjedene har samme kunde, er det ingen av dem som foreløpig tar oss forbrukere på alvor. Det fikk vi bekreftet i april. Da det var tomt for storfekjøtt. Folk ville nemlig ikke kjøpe kjøttdeig med opprinnelsesland Tyskland. Vi hadde fått kunnskap om forbruk av antibiotika i europeisk landbruk. Dette har norsk landbruk visst lenge. De har bare glemt å fortelle det til sin egen kunde.

I begynnelsen av september lå det ikke en eneste norsk griseskrott på lager. Det er tomt, melder Landbruksdirektoratet, som har fått melding om dette fra Nortura. Fortvil ikke, sier direktoratet. Alle får ribbe til jul. Vi har importkvoter tilgode fra EU! Kvoter på frossent svinekjøtt. Det var tomt for svin før jul i fjor også. Det var før viruset feide inn over landet vårt. Selv myndighetene tar lett på beredskap!

Det eneste norsk landbruk alltid har på fryselager er sau og lam. Kjøtt Norge er skapt for å produsere. Kjøtt, dagligvarekjedene lokker kundene sine inn i butikk med tre ganger i året. Det er et paradoks at norsk landbruk har begynt å forske på om det er mulig å avle frem sau som slipper ut mindre metan. Prosjektmidlene kommer sannsynligvis fra jordbruksoppgjøret. Om de får solgt mer lam til butikk har de ikke avklart ennå. Men målet er vel at framtidens sau og lam på frys i alle fall skal være mer klimavennlig!

Samtidig som 15 milliarder kroner overføres til landbruket over jordbruksoppgjøret hvert år, legger to bønder ned gårdsbruket sitt hver eneste dag. I tillegg står vi midt oppe i en pandemi hvor informasjon om selvforsyning og matberedskap er helt fraværende.

Hvem er ansvarlig for å dele informasjon?

Kan det være Omsetningsrådet?

Hovedmålsettingen til Omsetningsrådet er å få til en effektiv regulering av markedet for ulike jordbruksprodukt til lavest mulig pris. I styret i Omsetningsrådet sitter blant andre styrelederne for de tre markedsregulerende samvirkebedriftene Nortura, Tine og Felleskjøpet. Begge bondeorganisasjonene er representert, samt administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

Eller er det Norsk Landbrukssamvirke som skal ha ansvaret med å fortelle oss om vi har mat på bordet i framtiden?

Norsk Landbrukssamvirke er paraplyorganisasjonen til 17 andre samvirkebedrifter. I styret sitter de samme personene som sitter i styret i Omsetningsrådet! Bukken og havresekken?

Hvis det er så enkelt som at Norgesgruppen har skapt en fryktkultur for at bonden ikke får solgt varene sine, er landbrukstoppene som rir flere hester på vegne av bonden, gått ut på dato. Nå må norsk landbruk slutte å snakke med hverandre. Det er på høy tid at landbrukets representanter tør å snakke med kundene sine, Kari og Ola. Deg og meg.

Det skaper beredskap!