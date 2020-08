Still opp for dyrene du og, Bollestad!

Bollestad skryter av dyrevelferdsloven. Vi er enige i at loven er kunnskapsbasert og at prinsippene om egenverdi og respekt for dyr er viktige. Dyrevernalliansen var representert i referansegruppen for lovarbeidet, og var blant dem som støttet styrkingen av dyrs rettslige stilling. Dessverre så har ikke holdforskriftene fortsatt utviklingen i den retningen som dyrevelferdsloven legger opp til.

Bollestad nevner også noen velferdsforbedringer som er kommet i løpet av de siste 20 årene: «Forbud mot halekupering, krav om kastrering utført av veterinær og med bedøvelse, madrass til kyr, løsdrift, beitekrav, miljøberikelser, brannvarsling og lysforhold.» Det kan være verdt å minne om at krav om kastrering av gris, med bedøvelse og smertelindring, kom som følge av en politisk kampanje fra Dyrevernalliansen og en dokumentar på TV 2.

Næringen kjempet imot til siste slutt. Krav til madrass for kyr kom også etter press fra Dyrevernalliansen. Både vi og SV som støttet kravet, ble latterliggjort i landbrukspressen. Krav om løsdrift for alle kyr er fortsatt ikke innført, fordi bondeorganisasjonene klarte å forlenge fristen fra 2024 til 2034. Krav om brannvarsler kom etter kamp fra Dyrebeskyttelsen, Dyrevernalliansen og forsikringsselskapene, og høstet massiv motstand fra bondemiljøet på 90-tallet og frem til forskriftsfestingen.

Kort sagt; mange av velferdsforbedringene er kommet på plass etter at dyrevernorganisasjoner og media har satt fokus på kritikkverdige forhold. Disse endringene har ikke kommet på grunn av, men på tross av, samarbeidet mellom næring og myndigheter. En lærdom kunne være å lytte til oss også, fremfor å fortsette å kjempe mot, og samtidig å skryte på seg forbedringer som vi har kjempet gjennom.

Bollestad kritiserer også Dyrevernmerket. Vi har startet Dyrevernmerket som et svar på at myndighetene og næringen sitter med hendene i fanget, og ikke har gjort noe vesentlig for å bedre dyrevelferden på flere tiår. Det hadde vært fint om Bollestad bidro til «et generelt godt dyrevelferdsregelverk», som hun kaller det, ved å styrke kravene for griser og kyllinger. Hun kunne for eksempel fått på plass et forbud mot hurtigvoksende kyllingraser (Ross 308) og doblet arealkravene for gris. Noe i nærheten av dette har hun aldri tatt til orde for.

Hovedutfordringen i dag er at produksjonssystemene er utformet i en tid uten tilstrekkelig kunnskap om dyras evner og behov. Å tro at en aktiv og lærevillig gris skal ha god velferd i en trang betongbinge er utdatert. Forventningene til dyrevelferden er senket for å passe til et økonomisk system som belønner volumproduksjon.

Det er trist å lese at landbruksministeren er så i utakt med utviklingen blant dyrevernbevisste forbrukere. Det er ikke bare bakstreversk, men også skadelig for norsk dyreproduksjon. Heldigvis ser vi at andre er interesserte i å forbedre dyrevelferden selv om statsråden forholder seg passiv. De fabelaktige bøndene som har fått sine gårder sertifisert med Dyrevernmerket er gode eksempler på dette. De går foran og viser vei.

Du må gjerne motarbeide oss og dyra, Bollestad, men vi ser frem til å høre deg skryte om 20 år av forbedringene som vi bidrar til å gjennomføre.