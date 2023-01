Steng utenlandskablene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Fram til våren 2021 hadde vi i alt 15 kabler, til Sverige, Danmark, Finland, Russland og Nederland. Med åpningen av kablene Nordlink til Tyskland i mai 2021 og North Sea Link til England noen måneder senere traff to suksessive etterspørselssjokk det norske kraftmarkedet.

Effekten på strømprisene var umiddelbar og svært kraftig. Da Nordlink åpnet, steg strømprisene i Oslo til det dobbelte fra juni til september 2021, fra 55 øre til 110 øre/kWh. Da North Sea Link kom i drift på høsten 2021, ble det en ny prisdobling.

Fra november 2021 til januar 2022 steg strømprisene i Oslo fra 110 øre til 220 øre/kWh.

Det er hvilket land og markeder som eksporten går til, som har mest å si for strømprisen, ikke mengde kraft som sendes ut. Høyeste tilbyder befinner seg i England og Tyskland, og det er ikke tilfeldig at de siste kablene skulle gå dit hvor man får best betalt.

Når norske privatkunder eller bedrifter må kjøpe kraft for å dekke egne behov, må de betale det samme som om kraftprodusenten solgte til høyeste tilbyder i det tyske eller britiske markedet.

Av den grunn er det åpningen av de to siste utenlandskablene Nordlink og North Sea Link som er årsakene til de høyere norske strømprisene fra sommeren 2021 og fram til i dag.

Skal dette bildet endre seg, må det bli slutt på krafteksport ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene, stans av elektrifiseringen av sokkelen med kraft fra land og ikke bygge Northconnect-kabelen til Skottland.

Dette er kortsiktige tiltak, mer omfattende tiltak innebærer å bruke beskyttelsesklausulen i EØS-avtalen for å regulere krafteksporten, si opp gjeldende avtaler med Tyskland og Storbritannia, ta Acer ut av EØS-avtalen og sikre at norske myndigheter har full politisk styring med Reguleringsmyndigheten for energi i Norges vassdrags-og energidirektorat.

Dette var bakteppet da krigen i Ukraina startet 24.februar 2022. I hele perioden fra juni 2021 til januar 2022 var det diskusjoner og debatt om den dyre strømmen. Støre ville ikke lytte, for han var det viktigere å være «snill» mot EU, og ikke provosere.

Vi i Norge betydde, og har aldri betydd noe for Støre, hans hjerte ligger i Europa og EU. «Vi følger situasjonen nøye» har vi fått høre gjentatte ganger i hele fjor vinter og lenge utover året 2022, i tillegg til dette Støre-sitatet: «norsk økonomi går så godt at noen konkurser må vi tåle». Hvem «vi»? Mer kynisk går det ikke an å være!

Krigen i Ukraina førte til økte priser på gass og større etterspørsel etter elektrisk kraft. Da fikk Northpol kunder som var betalingsvillige for å kjøpe strømmen «vår» til langt høyere pris enn prisen som var gjeldende i januar 2022.

Gjennom kablene som ble åpnet i 2021, gikk det strøm til Tyskland og England med priser som ingen i Norge kunne klare å betale. Men da måtte vi betale den prisen, vi også! Presset på regjeringen ble etter hvert så stort at de måtte komme med en strømstøtteordning som i realiteten er en strømskatt.

Så lenge regjeringen ikke dekker 100% av det overskytende, har vi fått en ny skatt. I tillegg betaler vi 70 øre, mens vi egentlig skulle ha betalt 50 øre/kWh eller mindre, dersom kablene til Europa hadde blitt stengt!!

Jonas Gahr Støre agerer som EUs ambassadør til Norge, ikke som statsminister i Norge! Det ligger under alt han har sagt og gjort hele i 2022!

Er dette greit for Sp?