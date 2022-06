Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg skjønner ikke hvorfor Hovland er så redd for Q at han må putte stein i skoa våre. Vi skal jo bare bli nr 2, jo. Det kan vel ikke være noe moro og vinne konkurransen når det bare en som kom til startstreken?

Så hva menes egentlig med likeverdige vilkår?

I 1998 ble det bestemt i Stortinget at melkemonopolet skulle oppheves for å «gir bonden reelle alternativ for salg av melk, og bidrar til produktutvikling og bedre utvalg for forbruker, økt verdiskapning og avsetning for norsk melk".

For at det i det hele tatt skulle være mulig å etablere innenlands konkurranse forsto myndighetene at det var behov for å fjerne strukturelle etableringshindringer som Tine hadde bygget over generasjoner som monopolist. F.eks måtte nye innenlandske aktører få tilgang til å kjøpe melkeråvaren til samme pris. Det måtte være mulig å distribuere melken til markedet og det måtte på plass forutsigbarhet for at nye aktører skulle kunne investere i nødvendig utstyr for å komme til start.

Myndighetene var tydelige og enige om at det ikke måtte etableres «en mini Tine-struktur med anlegg over hele landet» for at det skulle bli mulig å konkurrere. Strukturelle etableringshindringer måtte bort, slik at alle aktører kunne starte på samme startstrek, som den store og dominante. Bare ved å fjerne disse etableringshinderne ville man kunne oppnå virksom konkurranse i Norge til det beste for bonden og forbrukeren, samtidig som det ville skjerpe og gjøre den store og dominante mer konkurransedyktig i det lange løp mot import.

Historien viser at Tine har gjort det de har kunnet for å sette kjepper i hjulene til nyetableringene og konkurransen. Som eksempel kan nevnes kampen det var for å få tilgang på melk i starten. Der var nemlig kun mulig for bønder å skifte over til konkurrenten en gang i året, og endret du til Q, kom Tine og skrudde ned melketanken på gården din. Tine nektet konkurrentene tilgang til distribusjon gjennom Landbrukets Ferskvare transport og prøvde på den måten å hindre markedstilgangen. Dette gjorde at konkurrentene måtte tenke nytt og annerledes.

Myndighetene besluttet å regulere markedet og delvis kompensere for disse strukturelle ulempene som de uavhengige aktørene møtte. For å sikre like vilkår på råvareprisen blir det kompensert gjennom kapitalgodtgjørelsen og generelt tilskudd. For å kompensere for «ekstra etappen» de uavhengige meieriene har på transport inn til markedene.

Denne ekstra etappen kommer som følge av en struktur med kun 1-2 anlegg opp mot Tine som transporterer direkte ut til butikkene fra sine 11 anlegg - altså en strukturulempe som det har vært kompensert delvis for gjennom distribusjonstilskuddet.

Selv om det har gått over 25 år siden melkemonopolets fall er strukturforskjellene og etableringshindringene fortsatt like store. Konkurransesituasjonen er svært skjør, og Tine er fortsatt superdominant med sin markedsandel på 94 prosent på primærleddet og 77 prosent i sluttmarkedet. Det betyr, at skal vi ha innenlands konkurranse i Norge, ja så må det kompensasjonsløsninger til, for at alle aktører skal kunne starte å konkurrere på samme startstrek. Konkurransen må være rettferdig slik at alle kan konkurrere med normal bedriftsøkonomisk risiko.

At virkemidlene som må til for å skape konkurranse i næringen kalles konkurransefremmende tilskudd er egentlig en helt feil benevnelse og forvrengning av fakta. Tiltakene er eksisterer for å rette opp i strukturelle ulemper, og burde heller vært omtalt som strukturelle grep for å nøytralisere etableringshinder. Reguleringer og tilrettelegging for å skape virksom konkurranse gjøres i mange andre bransjer til det beste for alle parter, bare se til telecom, strøm og transport.

Like vilkår er altså å starte på samme startstrek når maratonet starter, uten stein i skoa!