Staur gård – om konsesjonsbehandling

Eiendommen var taksert til 44 millioner kroner. Også denne verdien er altfor høy. Men staten som selger har antageligvis valgt et takstfirma som de vet vil skaffe dem en stor salgssum.

Det er nok av takstfirmaer som gjerne prostituerer seg for å få jobben. Høy pris gir gjerne også høy fortjeneste til disse såkalte takstfirmaer, som bruker alle argumenter for å omgå Landbruksdepartementets retningslinjer for takst av landbrukseiendommer.

Konsesjonssøknaden skal behandles av det lokale landbrukskontor. Mitt råd er at de foretar en ny takst, og bruker kompetente folk på jobben. Kanskje er riktig pris bare halvparten av den opprinnelige taksten.

Kjøperen bør få betale det han har budt på eiendommen. Deretter skal han selge eiendommen til en som byr det som landbrukskontoret kommer fram til. Og da mener jeg ikke en fiktiv overdragelse til nære familiemedlemmer.

Dette er eneste mulighet for at ikke landbruket skal settes 200 år tilbake i tiden, hvor bøndene var leilendinger under adel og andre rikfolk. Dagens adel er meglere, advokater og nyrike utbyggingsentreprenører.