Hvordan kan det ha seg at bussbilletten fra Vestre Slidre i Valdres til Oslo (210 km) koster like mye som en flyreise fra Oslo til Nice (2272 km), og hvorfor kan et flyselskap som var på konkursens rand for to år siden, nå tilby reiser til noe som må være langt under kostpris, spurte jeg i Nationen 14. januar.

"Først og fremst er prisnivået avhengig av konkurransesituasjonen", svarer statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jon-Ivar Nygård 12. januar. Konkurranse i seg selv kan neppe i seg selv gjøre det mulig å drive butikk med negative marginer.

Dessuten er jo ekspressbussene underlagt en minst like hard konkurranse (fra privatbilen) som et flyselskap er fra andre. I tilfellet Oslo - Nice er Norwegian alene om å fly direkte, og konkurransen derfor begrenset.

Nygård skriver også at "Det er ikke gitt noen økonomisk kompensasjon til flyselskap for at de skal kunne tilby billige utenlandsturer". Dette er en sannhet med modifikasjoner.

Selv om begrunnelsen for å gi koronastøtte til blant annet Norwegian var å opprettholde et innenlands flytilbud (noe jeg helhjertet støtter), ville selskapet naturligvis ikke kunnet tilby reiser til utlandet heller uten en statlig lånegaranti på tre milliarder som gjorde det mulig for selskapet å reddes fra sine kreditorer.

Det er heller ikke til å komme utenom at utenlands flytrafikk nyter godt av fordelaktige økonomiske rammebetingelser som godt kan kalles indirekte, statsbetalt sponsing: fritak fra CO2-avgift (noe som betyr mye siden fly er den mest energikrevende reiseformen), store inntekter til flyplassene gjennom utleie av areal til salg av avgiftsfrie produkter, samt tap av betydelige avgifter til staten og tap for Vinmonopolet på grunn av avgiftsfritt salg.

Denne favorisering av flyreiser til utlandet er verken rød eller grønn. Den er klimafiendtlig og utgjør en stor pengeoverføring til dem som reiser mest - og antall utenlands flyreiser stiger med den reisendes inntekt.