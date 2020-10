Statsbudsjettet – en katastrofe for små kommuner

Forslaget til statsbudsjett for 2021 er en katastrofe for små kommuner. Skal de ikke slåes sammen frivillig, så skal de tvinges til det økonomisk.

Jeg er ordfører i en liten kommune, i tidligere Østfold fylke, som heter Aremark, og i hvert statsbudsjett de siste fem årene har Aremark måtte tåle kutt i overføringene. Når høyreregjeringen skryter av at kommunene har fått bedre økonomi, gjelder ikke det for små kommuner som oss.

I årets forslag til statsbudsjett er reduksjonen på 1,2 prosent i forhold til antatt kostnadsvekst. I praksis betyr det innsparinger på 1,2 millioner, og at kommunen må kutte i tjenestetilbud og i stillinger. Dette er situasjonen for de fleste småkommuner i Norge.

Jeg vet at vi klarer å komme oss gjennom 2021, men vi klarer oss ikke i fremtiden hvis vi har en regjering som fortsetter å kutte på denne måten år etter år.

Det er opplagt at Aremark ikke har en egenverdi for en høyreregjering. Vi er en landevei med noen hus og gårder. Fylkesmannen er opptatt av at vi har en vakker natur og ønsker å bevare oss som fylkets grønne korridor. Er det da noen vits i å kjempe for at Aremark skal være en selvstendig kommune?

Ja, det er det absolutt, for blir vi sammenslått mister vi også kraften og energien til å utvikle oss som et levende samfunn.

For det er utvikling i små kommuner, selv om den kan oppleves som beskjeden. Det reguleres nye boligfelt, det lages arealplaner som legger til rette for utvikling, det graves fiber, kommunale eiendommer vedlikeholdes, og det er mange dyktige medarbeidere som leverer gode tjenester der folk bor.

Men det koster litt å ha levende småkommuner i Norge. I dag er det 128 kommuner med færre enn 3000 innbyggere. Til sammen har disse 223.317 innbyggere. Hvis hver av disse kommunene fikk et småkommunetillegg på 5 millioner, ville statsbudsjettet øke med 640 millioner. Det er hva det koster å ha levedyktige distriktskommuner.

Til sammenligning har regjeringen lovet 8 milliarder for å bygge ny bane til Bærum og Fornebu. I Bærum bor det bare 127.731 innbyggere. Jeg tror at Fornebubanen er et godt prosjekt. Men Fornebubanen handler ikke bare om mer kollektiv og mindre biltrafikk. Fornebubanen er nøkkelen til en planlagt utbygging av 15.000 nye boenheter fordelt på Fornebu og Lysaker.

Som ordfører i Aremark ønsker jeg meg en regjering som verdsetter små distriktskommuner like høyt som Bærum. Jeg ønsker meg en regjering som vil gi små distriktskommuner den samme mulighet til utvikling som store bykommuner.