Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Statsallmenningene har alltid vært – og er - vårt felles spiskammers. Fjelloven som regulerer statsallmenningene, er bygd opp rundt statsallmenningene som ressurs for produksjon av mat; Enten det er ved beite, setring og tilleggsjord, eller jakt, fangst og fiske.

Vi nordmenn har hatt glede av fjellets ressurser i mer enn 10.000 år. Det er vår oppgave å ta vare på statsallmenningene på en måte som gjør at de kan være vårt felles spiskammers også i fremtiden.

Klimakrise, naturkrise, koronakrisen og Ukrainakrisen har satt globale forsyningskjeder under press. Dette forsterker en global matkrise, og aktualiserer vårt ansvar for matsikkerhet og selvforsyning.

Fjellstyrene ønsker å være effektive aktører i å sikre at statsallmenningene produserer mat i dag og i fremtiden – at vi tar vare på statsallmenningene som vårt felles spiskammers. Vårt viktigste bidrag i dette er å unngå irreversible tap av areal i statsallmenningene, samt å restaurere natur der det er mulig.

Vi vil forvalte statsallmenningene slik at de også i fremtiden kan utnyttes til fôrproduksjon, beite og setring og produserer høstbare vilt- og fiskebestander.

Annonse

I mars kom kvalitetsnormen for villrein. Ingen av de 10 nasjonale villreinområdene våre oppnår god kvalitet. Seks av dem klassifiseres som dårlige og blir ikke godkjent i henhold til normen. En stor del av villreinområdene våre er statsallmenning.

Det må kraftfulle tiltak til for å sikre villreinens leveområder og artens eksistensgrunnlag for framtida. Her dreier det seg om storskala naturrestaurering og, ikke minst, ivaretakelse av de arealene som fortsatt er funksjonelle.

Statsallmenningene produserer i dag betydelige mengder mat fra fisk, vilt og beitedyr. Bare fra vilt kommer det årlig 2 millioner måltider.

I tillegg til bærekraftig matproduksjon, gir dette rekreasjon til svært mange og verdifulle kulturlandskap.

Vi registrerer med glede at det er bred støtte for betydningen av statsallmenningene som vårt felles spiskammers og viktigheten av å beholde disse som store, sammenhengende naturområder.

Statskog SF er grunneier i statsallmenningene og sitter på retten til å gjennomføre grunndisponeringer. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Landbruks- og matministeren utøver statens eierskap.

Vi håper landbruks- og matministeren prioriterer langsiktig matproduksjon fremfor nedbygging av fellesskapets arealer.