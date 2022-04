Statlige arbeidsplasser må legges i distriktene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det har lenge vært et mål om flere statlige arbeidsplasser utenfor østlandsområdet, men lite har skjedd. Bare de siste årene har det blitt 12 prosent færre statsansatte i distriktene, mens det samtidig har blitt 15 prosent flere statsansatte totalt. Når det statlige arbeidsplasser først flyttes ut av Oslo, ender de som regel i store byer som Tromsø, Trondheim, Bergen og Drammen.

Les også: Mener staten må komme på banen og vise tillit til lokalsamfunn

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) registrerer at det nå er mer enn fem år siden Erna Solbergs regjering igangsatte arbeidet med utflytting av statlige arbeidsplasser. Og vi mener det er på høy tid med en gjennomgang av resultatene.

Samtidig skriver den nye regjeringen i Hurdalsplattformen at nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, med mindre helt åpenbare grunner tilsier noe annet. Veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser skal fordeles mer rettferdig mellom by og land.

Les også: Ap og Sp vil ha statlige arbeidsplasser ut i landet

NFKK er den eneste organisasjonen som ivaretar fjord- og kystkommunenes interesser, og våre 75 medlemskommuner mener man ikke bare kan flytte statlige arbeidsplasser fra Oslo til andre store byer. De må også flyttes fra store byer til distriktskommuner.

Levedyktige lokalsamfunn er avhengige av at attraktive kompetansearbeidsplasser etableres over hele landet. Derfor er det helt nødvendig at etablering av nye statlige arbeidsplasser i mye større grad legges til mindre kommuner.

Både den forrige og den nåværende regjeringen har hatt en intensjon om å legge til rette for at statsansatte kan arbeide i distriktene selv om virksomhetens hovedkontor ligger i sentrale strøk. Da vil vi gjerne se – og støtte – konkrete tiltak som bidrar til dette.

Norge har et stort potensial for økt verdiskaping. Dette er først og fremst knyttet til våre naturgitte fortrinn, og dem finner vi som regel ute i distriktene og ved havet. For å realisere potensialet trenger vi folk og arbeidskraft som kan leve og arbeide der ute, og da er vi avhengige av at det er «jobb til begge to».

På denne måten er de statlige arbeidsplassene et avgjørende supplement til de mange nye arbeidsplassene som kan skapes i privat sektor.