Statlige arbeidsplasser bør flyttes ut av sentrumsgryta

Regjeringen går i revidert nasjonalbudsjett inn for å droppe hele byggetrinn 3 i det nye regjeringskvartalet. Det vil, ifølge finansministeren, kutte kostnadene med mange milliarder kroner.

Det er prisverdig at regjeringen sparer skattepenger ved å bygge så nøkternt og funksjonelt som mulig uten fordyrende elementer. Det er bra for Norge at Høyres milliard-konsept av et regjeringskvartal fornuftsjusteres. Pengene vi sparer kan i stedet brukes til pendlerfradrag, brillestøtte til barn, gratis SFO og billigere barnehage.

Denne måten å omprioritere på er smart. Under valgkampen i 2019 flagget min gode partikollega, Raymond Johansen, at statlige arbeidsplasser burde flyttes ut av Oslo for å spare penger. Lurt, han visste hvor dyrt allting er i hovedstaden.

Oslo har lenge spist seg utover. Mot vest og øst og noe mot nord, det siste i stor grad som følge av flyplassutbyggingen. Det begynner å bli trangt i mange av kommunene rundt om hovedstaden.

Så er det en kommune med et helt unikt kommunikasjonstilbud i kort avstand til det meste. Eidsvoll er kanskje mest kjent for Grunnloven, Henrik Wergeland, Camilla Collet og Alexandra Rotan, men bygda er vel så kjent for den første jernbanen og hjuldamperen Skibladner.

Landet har også i nyere tid brukt milliarder på infrastruktur nordover fra Oslo og her i Eidsvoll har vi fått kanskje landet beste kommunikasjoner. De galopperende boligprisene i Oslo har gjort at folk som bodde i små byleiligheter har sett at hos oss får de en enebolig med skiløyper utenfor stuedøren til en lavere pris enn hva de selger leiligheten sin for. Vi er en kommune i stor vekst som bygger nye skoler og barnehager over hele kommunen.

Likevel ser det ut til at de fleste store bedrifter, høyskoler og universitet ønsker å etablere seg innover der hvor det er dyrest og trangest.

Her har vi store, ledige tomter rett ved knutepunkter, stasjoner, hvor du på få minutter kan komme deg til flyplassen. Med dobbeltspor til Hamar ligger vi snart bare 30 minutter unna Innlandet, allerede 5-10 minutter unna utlandet og 30 minutter unna hovedstaden. Det er få, om noen kommuner i landet, som har en slik beliggenhet og med priser en bedriftseier eller boligeier bare drømmer om.

Utbyggere har både planer om stasjonsbyer med flotte bomiljøer og næringslokaler med plass for store og små selskaper.

Pussig nok går det smekkfulle tog til Oslo hver dag. Og likevel bruker staten milliarder på statlige bygg og skoler der det er dyrest. Det er på tide å se nordover og til Eidsvoll.

Statlige arbeidsplasser bør vurderes flyttet ut av sentrumsgryten og til oss i Oslo nord-området. Det er penger å spare på det, og pengene trenger vi blant annet til å lønne sykepleiere, lærere, leger og fagarbeidere. Så kjære finansminister Vedum, fortsett å tenke innsparing i bygg og anlegg. Flytt direktorater og bygg nytt fengsel i grunnlovsbygda Eidsvoll.

Her er dere hjertelig velkommen.