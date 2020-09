Statistikk, fakta og vrengebilder

Det «vanlige» landbrukets forbruk av plantevernmidler er ikke noe vi i Økologisk Norge pleier å vie mye oppmerksomhet. Men siden Bårdsgård nå har pekt på det, vil vi bringe fram dokumenterbare fakta, fortsatt i håp om en redelig debatt.

Les innlegget til Nationens Hans Bårdsgård:

Det finnes ikke fullgod statistikk på bruk av plantevernmidler i norsk landbruk. Siden 2015 er bønder pålagt å føre sprøytejournal, men dataene blir ikke samlet inn som grunnlag for innsikt i faktisk bruk på jordene. Mattilsynet har lenge hatt som mål å innføre elektronisk sprøytejournal for å lette tilgangen til bruksdata (Handlingsplan, pdf), men svarer nå at dette ikke er gjennomført pga. mangel på ressurser. Likevel påstås det stadig at bruken av plantevernmidler i Norge går nedover. Vi mener påstanden er misvisende.

Statistikken Bårdsgård viser til, Mattilsynets omsetningsstatistikk for 2015-19, viser importørenes rapporterte salg av giftstoffer for beregning av miljøavgift. Det er rett at salget i tonn var lavere i 2019 enn i 2015. Men Mattilsynet peker i sin årsrapport for 2017, s 43, på at det kan være store årlige variasjoner, som hovedsakelig skyldes periodevis hamstring og varierende priser på verdensmarkedet. Været i sesongen spiller også inn. Vi mener det derfor er mer riktig å se på endring over flere år.

I gjennomsnitt har årlig salg de siste fem årene vært 653,4 tonn virkestoff, mens salget i 2015 var 649,8 tonn. Vi kaller ikke det en nedgang. Ser vi lengre bakover, viser SSB sin rapport fra 2017 at salget i 2001 var 518,7 tonn virkestoff. Siden da har tallene gått både opp og ned, mens samla jordbruksareal i Norge er redusert med drøyt 5 prosent, ifølge SSB.

Vi har samtidig fått en endring i gifttyper som brukes, til bruk av bruk av mer giftige og ofte mer persistente stoffer. For eksempel har glyfosat en normert arealdose, NAD på 144 g/daa, mens Klopyralid har NAD 6 g/daa. Endringene burde dermed ha gitt en klar nedgang i antall kilo som brukes.

Det har lenge vært et offentlig mål å redusere miljø- og helserisiko ved bruk av plantevernmidler (LMD Handlingsplan). For ja, det finnes bedre metoder i plantedyrking enn å bruke gift. Her har økobønder gått foran i årevis og utviklet nye løsninger, med fysiske tiltak, bruk av nytteorganismer og naturlige preparater. Forskrift om plantevernmidler pålegger bøndene å vurdere integrerte metoder, før de tyr til giftsprøyta. Økologisk Norge er glade for dette og håper det over tid også vil gi nedgang med tanke på miljø- og helserisiko. Til nå ser vi ingen slik nedgang, ifølge Mattilsynets årsrapport for 2019, side 67.

I sommer ga Mattilsynet noen økobønder en kortvarig tillatelse til å fôre med vanlig korn, som kriseløsning etter brannen hos Felleskjøpet, uten at de mistet sin øko-sertifisering. Vi skrev i vår kronikk at «Økologisk Norge er kritiske til bruken av «vanlig» korn som krisefôr for økodyr» og at «kriseparagrafen i øko-regelverket må ikke være en sovepute». At dette tolkes som at: «Vanlig norsk, sprøytet korn er så bra at det uten videre kan gis til økologiske dyr, uten at de blir mindre økologiske», framstår for oss noe underlig.

Økologisk Norge er en medlemsorganisasjon som samarbeider med næringa om å fremme varig, bærekraftig matproduksjon basert på økologiprinsippene. Vi driver prosjektarbeid og informasjonsarbeid og forholder oss til dokumenterbare fakta.

Og bare så det er klart: Vi setter ikke øko-merke på noe som helst, slik Bårdsgård skriver at vi bør slutte med. Det er ikke vår oppgave.

Kilder: Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2016-2020, Mattilsynets årsrapporter, Mattilsynets omsetningsstatistikker for plantevernmidler og SSB sine rapporter om bruk av plantevernmidler.