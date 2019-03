Statens vegvesen velger det beste for naturen – og insektene

I et debattinnlegg i Nationen 3. mars stiller Miljøpartiet De Grønne direkte spørsmål om hva Vegvesenet gjør for å bevare artsmangfoldet langs veikantene og hva vi gjør for å sikre at underentreprenørene følger retningslinjene for kantslått.

Statens vegvesen har driftskontrakter med entreprenørene som forteller hva som kreves av vedlikehold langs veiene. Vi forventer at disse følges, men vi plikter også å følge med, så på begynnelsen av året lager vi en kontrollplan for alle disse veistrekningene - og vi gjør stikkprøvekontroller både sommer og vinter.

Statens vegvesen har forsket mye sammen med både NMBU og Høgskolen i Sogn og Fjordane om hvordan veikantene bør driftes.

Av hensyn til naturen som helhet, velger vi å fjerne fremmede arter og andre kraftigvoksende arter som tar livet av alt rundt seg. Hvis vi ikke fjerner dem, vil veikantene kun bestå av lupiner og hundekjeks eller skog om noen år.

Annonse

Vi deler veikantene inn i høytvoksende og lavtvoksende. De med lave planter klippes en gang i august. Der det er kraftigvoksende arter som tar knekken på andre planter må det slås to ganger i året, i juni og i august. De klippes for å gjøre plass til flere blomster som ellers ville blitt utkonkurrert. Den første kantslåtten vil hindre at uønskede arter frør seg.

Vi vet at klipping av veikanter tidlig i juni ikke er helt optimalt for humler og andre innsekter. Men insektene har heldigvis mye større områder å surre i enn langs veikantene. Dessuten kommer blomstene igjen senere på sommeren til glede for insektene.

Statens vegvesen har også vært med å utarbeide Nasjonal pollinatorstrategi, som skal sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter. Dette er avgjørende for å ta vare på økosystemene og naturen.

Strategien skal operasjonaliseres til en handlingsplan. Arbeidet ledes av Miljødirektoratet og har bare så vidt startet opp. Mens vi venter på en samordnet nasjonal handlingsplan, planlegger vi driftssesongen med tanke på hele naturmangfoldet, inkludert de pollinerende insektene.