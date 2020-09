Kva skal vere att i lokalsamfunna der verdiskapinga skjer og naturen vert nytta?

Den store sentraliseringa av tenestetilbod som landet har opplevd gjennom åra med Høgre og Frp ved makta, gjer at mange lokalsamfunn opplever staten som mindre synleg enn tidlegare i deira nærområde. Men ingen regel utan unntak.

På eitt område strekker staten armane sine ut, nemleg når det gjeld å auke sin del av dei inntekter som bruk av naturressursane skal bidra med til fellesskapen.

Det ferskaste eksemplet er frå revidert nasjonalbudsjett. For i ly av pandeminyhende i alle kanalar, sikra Frp regjeringa fleirtal i å legge om fordelinga av havbruksfondet. Konsekvensen er at staten framover sit att med den største delen av inntektene frå fondet, på bekostning av kystfylka og kystkommunane.

Tanken bak havbruksfondet var å kompensere havbrukskommuner og -fylker for den areal- og naturbruken oppdrettsnæringa hadde i deira nærområde. Inntekter frå tildeling av konsesjonar, samt produksjonsavgift frå næringa, skulle fordelast ut til dei aktuelle områda.

No aukar regjeringa staten sin del av fondutbetalingane frå 20 til 60 prosent. Sjølv om dei samla inntektene til fondet aukar slik at kommunane i fyrste omgang ikkje kjem dårleg ut, fører endringa frå regjeringa på sikt til ei massiv forflytting av framtidig kapital frå dei områda der verdiskapinga skjer og inn til den sentrale staten. Midlar som burde gå til å styrke det øvrige næringsgrunnlaget og tenestetilbodet for dei som bur i områder med havbruksaktiviteten.

På eit tidleg tidspunkt var havbruksnæringa langt meir desentralisert enn i dag. Små og mellomstore lokale selskap langs heile kysten, dreiv oppdrett og i mange tilfeller også slakt av oppdrettsfisk. For mange lokalsamfunn var sysselsettinga betydeleg.

Framleis finst det heldigvis nokre lokalt forankra oppdrettselskap, men over tid er eigarskapen i samla på langt færre hender og slakteri og vidareforedlingverksemder blitt langt færre.

Havbruksfondet kunne og burde vore eit viktig bidrag til kystområder som likevel stiller områder til rådevelde for slik havbruksaktivitet, og ville kunne nyttast til å stimulere til ny næringsverksemd.

Det er ikkje lenge sidan eit regjeringsoppnemnt utval også foreslo omlegging av dei lokale vasskraftinntektene, noko regjeringa vart tvinga til å seie var uaktuelt etter massivt press frå opposisjonen og dei mange kommunane med kraftproduksjon.

Sentralisering av midlane i havbruksfondet er såleis ein del av ein større debatt. Kva skal vere att i lokalsamfunna der verdiskapinga skjer og naturen vert nytta?

Kva med utnytting naturressursar som vindkraft, mineralverksemd og reiseliv. Vil vi sjå tilsvarande utvikling på dei områda? Vil vi sjå ein stat som heiar fram skattlegging av naturressursbruk, med argumentasjon om å styrke lokale vertskommunar og fylker, for så i ettertid å ta ein stadig større andel på bekostning av dei same lokalsamfunna?

Det er grunn til å tru at ein slik ”arbeidsmetode” på sikt vil føre til at staten vil finne kommunar med store naturressursar og verksemdene som haustar frå dei på motstandarsida når dei tek til orde for denne type naturressursskattar.

Det er ikkje urimeleg at dei som skapar store verdiar ved bruk av naturen til energiproduksjon, oppdrett og mineral gjev noko tilbake til fellesskapen. Men det må sikrast at slike ekstraavgifter i hovudsak går til dei lokalsamfunn, kommunar og fylker som er vertskommunar for aktiviteten og ikkje utviklar seg til å bli ei ytterlegare sentralisering av kapital frå lokalsamfunna og til sentralstaten.

Ei positiv utvikling i heile landet føreset at ein del av verdiskapinga frå hausting av naturressursane vert att i dei områda som har ressursen.