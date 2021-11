Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nyleg heldt landbruks- og matminister Sandra Borch ei helsingstale til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS), der ho slutta seg til ambisjonen om å snu den negative utviklinga i næringa.

Ho synte til Hurdalsplattforma og understreka at dersom det skal bli mogleg å nå desse måla, må regjeringa og faglaga samarbeide. Leiaren i NBS, Kjersti Hoff, let det ikkje vera att tvil om at laget ønskjer å samarbeide om måla i regjeringsfråsegna.

Etter hovudavtala av 1950 skal jordbrukspolitikken som Stortinget har vedteke, setjast i verk etter årlege forhandlingar mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

I 2010 slo riksrevisjonen fast at desse forhandlingane hadde resultert i ein stor avstand mellom Stortingets mål og den faktiske utviklinga. Avstanden har auka endå meir i åra som fylgde. #Bondeopprør21 er eit tydeleg symptom på ein lite vellykka jordbrukspolitikk.

I valkampen lova Ap, Sp og SV å stoppe bruksnedlegginga, mellom anna ved eit planmessig inntektsløft for alle brukstypar over heile landet. No har desse partia fleirtal på Stortinget, og regjeringa skal «Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.»

I tingingane møtest staten og jordbruket som motpartar. Med bakgrunn i det opplagte behovet for å samarbeide om felles mål: Tykkjer landbruks- og matministeren at jordbruksoppgjeret, slik det har vore, er rigga på ein framtidsretta og funksjonell måte?