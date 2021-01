Nei til EUs Einar Frogner mener at undertegnede overser Norges sterke stilling i handelsforhandlinger med EU (Nationen 26.01).

Sterke stilling? Tror virkelig Nei-organisasjonen at EU vil være villig til å gi Norge en bedre avtale enn dagens EØS? En avtale der vi får fjernet dagens toll og kvoter på sjømat og samtidig får beholde tollvernet, fri bevegelse av personer, like konkurranseregler og friksjonsfri handel av varer og tjenester? At vi kan velge og vrake mellom regler og byråer?

Da vi forhandlet frem EØS-avtalen var vi seks mellomstore land på EFTA-siden mot 12 land i EU. Nå vil vi være 5 millioner mot 450. I internasjonale forhandlinger veier kjøttvekta tungt. Ikke fordi Brussel vil være ute etter å straffe oss, men fordi våre naboer vil ønske tilgang på vårt marked. Når svenskene krever tilgang for kjøttboller og melkeprodukter, er det dem Brussel vil lytte til. Fordi de er på innsiden og kan stemme ja eller nei til en avtale.

For dem som er opptatt av å beholde importvernet på landbruksvarer må det være et tankekors at Nei til EU har gått fra å være mot EU til å være mot EØS. EØS-avtalen traktatfester jo importvernet.

Ryker den, vil alt være i spill i forhandlinger om en ny avtale. Da vil selvsagt EU-landene kjempe for sine interesser, som blant annet vil innebære tilgang til det norske matmarkedet. Det vil også bli kamp internt i Norge om de norske forhandlingsposisjonene. Det vil være mange om beinet, og det er ikke Nei til EU som vil beslutte disse.

Frogner mener vi har gode kort på hånden med våre naturressurser og høye kompetanse. Selvsagt vil EU fortsatt ønske å kjøpe våre varer. Problemet er bare at norske bedrifter får en dårligere konkurransesituasjon hvis vi går ut av det indre marked. Britene oppdager det nå. Bedriftene fortviler over byråkrati, merkostnader og forsinkelser.

Frogner bortforklarer problemene ved at papirmølla har skapt forsinkelser for britisk eksport og import inntil teknologiske løsninger er på plass. Ja, papirmølla er en konsekvens av at Storbritannia forlater EU og ikke lenger er en del av de felles reglene som styrer det indre marked, slik Norge er. Da må det til godkjenningsordninger, sertifikater og kvalitetskontroller. Det lar seg ikke løse kun med teknologi. Det er en permanent ulempe for bedriftene og innebærer at det er etablert nye handelshindringer, stikk i strid med det som vanligvis er intensjonen med nye handelsavtaler.

Det sitter nok langt inne for nei-bevegelsen å innrømme at EU faktisk ønsker gode regler innen arbeidsliv, helse, miljø og sikkerhet. Men det er pussig når Frogner anklager EU for ikke stoppe Thatcher da hun brøt ned fagbevegelsen og svekket de faglige rettighetene. Britene hadde jo nettopp kranglet seg til unntak fra EU på det sosiale feltet, inntil Tony Blair opphevet det i sin tid.

Nei til EU må bestemme seg: ønsker de et sterkere EU som kan tvinge landene til å følge reglene eller holder de med Thatcher. Og Boris. Ja, britene har nå frihet til å vedta så høye sosiale standarder som de vil, slik de også hadde som EU-medlem. Akkurat nå er vel faren det motsatte – at de vil svekke standardene.

Ett av de viktigste og vanskeligste punktene i forhandlingene mellom EU og UK var nettopp at EU ønsket garantier for at britene ikke skal drive sosial eller miljømessig dumping og slik skaffe seg en konkurransefordel. Dette illustrerer nettopp fordelen med EU-samarbeidet: Forpliktende samarbeid sikrer like konkurransevilkår og hindrer at hvert land skaffer seg fordeler ved å ha lavere betingelser for sosiale standarder, miljø, helse eller sikkerhet.

Brexit har vært en ulykke for briter og europeere. Det er en dårlig modell for Norge.