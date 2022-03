Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Innbyggarane i Haram leverte eit innbyggarinitiativ for å starte prosessen. Kommunestyret i Ålesund vedtok å greie ut om saka, ha opinionsundersøking og halde ei folkeavrøysting. Det vart eit klart resultat med 72 prosent som ville ut av Ålesund. Valdeltakinga var på 66 prosent. Men kva skjedde?

Fleirtalet av innbyggarane er no i harnisk over dei politiske krumspring som utspelte seg under handsaminga av saka 17.03.22. Inn frå sida kom i siste liten eit anna innbyggarinitiativ med vel 300 underskrifter om å endre grensen til Haram for to av kretsane, cirka 60 prosent av innbyggarane i Haram.

Dette utan at saka vart utgreia eller at dette har vore til høyring hos innbyggarane. Argumentet var at det på valdagen der ein kunne stemme for Haram som eiga kommune eller Haram i Ålesund, så vart det fleirtal for Ålesund i desse to kretsane.

I denne tolkninga ser ein bort frå dei 30 prosent som førehandsrøysta og av desse stemmene var det 87 prosent fleirtal for Haram. Det er derfor høgst sannsynleg ikkje fleirtal i desse kretsane heller. At det samtidig også kom inn eit motsvar til dette innbyggarinitiativet med over 800 underskrifter, valte kommunestyret å sjå bort frå.

Annonse

Les også: Flertall for å løsrive Haram fra Ålesund

Dette framstår ikkje mindre enn som eit lite politisk jordskjelv. Saka handlar om hurdalsplattformen og reversering av tvangssamanslåtte kommunar. Kommunestyret vedtok å skilje ut Haram som eiga kommune, men samtidig med grensejustering.

Dette med god hjelp frå Ap der fleirtalet av representantane stemte først mot kommunereversering, og i neste omgang for grensejustering. Dette vert opplevd som sabotasje av muligheta som vart gitt i Hurdalsplattformen der ein forsøker å rane seg til ein stor del av Haram kommune. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «Oppløse tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret innen 1. juli 2022.

Sak om reversering for dei kommunene som vart tvangssamanslått var ei stor og viktig sak for Sp i valkampen. I denne saken må vi sjå bort frå alle politiske krumspring og halde fokus nettopp på det som er grunnlaget her. Haram står no igjen som den einaste kommuna i landet som har søkt om reversering etter denne fast track ordninga.

Les også: Berre éin av 13 tvangssamanslåtte kommunar ønskjer oppløysing

Sp kan ikkje akseptere dei snubletrådane som har vore lagt ut i denne saka og må no sørge for at dei ivaretek lovnaden om reversering. Spørsmål om grensejustering må kome i andre omgang når Haram kan vere part i eiga sak.

Innbyggaraksjonen for «Heile Haram» v/ Ingvild Amdam, Øyvind Berbu, Kristin Ulstein Farstad, Laila Grytten, Stig Are Husevåg, Stine Håvik Leine, Ragnhild Marken Seth, Siw Skarbø, Sissel Sæther, Lisa Tennøfjord og Lillian Ulvestad.