Stans tollfritt import av storfekjøtt fra Namibia og Botswana

Da er du i så fall ikke alene. Selv om dette er små land med kun i overkanten av to millioner innbyggere, så er det disse landene Norge lenge har importert det mest av storfekjøtt fra.

Hovedårsaken til dette er handelsavtale EFTA-landene har mellom SACU-landene, som blant annet innebærer at det er opprettet en tollfri kvote for storfekjøtt fra Lesotho, Namibia og Botswana.

I tillegg til å gi en tollfri kvote på storfekjøtt opplyser også Namibias offisielle kjøttstatistikk fra 2015 at Norge betaler 72 prosent mer for storfekjøttet sammenlignet med andre Europeiske land.

Likevel er det mye som tyder på at denne fortjenesten ikke havner hos bøndene skal vi tro en masteroppgave utarbeidet fra Norges Handelshøyskole.

Rapporten slår også fast at de norske importørene tjener godt på dette, siden salgsprisen i Norge er betydelig høyere enn kjøpesummen i Norge. En slik situasjon vil på sikt stimulere til økt import og redusere vår egen selvforsyningsgrad.

Når vi først inngår gunstige handelsavtaler med ulike land er det samtidig viktig at pengene blir lagt av på de rette stedene. Går de gunstige avtalene til bønder og verdiskaping i lokalsamfunnene eller går bare enda mer av pengene til grådige mellomledd? Skal vi tro Norgeshandelshøyskole sin rapport så er nok det sistnevnte som stemmer!

Senterungdommen mener at vi ikke må risikere å utsette matvarer som vi har som mål å være selvforsynte i en slik frihandel. Vi skal fortsette å handle med land, men dette må være med varer som vi i utgangspunktet trenger.

Nå skal Norge igjen snart møte EFTA-landene og se på blant annet handelsavtalene de har inngått. I den anledning håper Senterungdommen at det blir sett nøye på avtalen som sørger for at disse landene kan eksportere store mengder av kjøtt tollfritt til Norge.

Vi kan ikke fortsatt ha en så gunstig avtale som fort kan ha negative konsekvenser for norsk landbruk og selvforsyning og som heller ikke virker å være til gode for lokale bønder i Namibia og Botswana.