Stans svensk havvind nær Ytre Oslofjord

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vindkraftverket Vidar planlegges med mellom 66 og 91 vindturbiner, og en totalhøyde på turbinene på mellom 260–340 meter. Dermed vil man få et stort industrialisert område ytterst i Oslofjorden.

Etter BirdLife Norges vurdering vil en slik plassering være svært uheldig. For å minimere negative påvirkninger av vindkraftverk er man avhengig av å finne best mulige plasseringer, der arealkonfliktene og kollisjonsrisikoen med fugler er minst, noe vi mener ikke er tilfellet her.

Les også: Manglende vilje til å forske på konsekvenser av havvind

Skagerrak og områdene utenfor Telemark, Vestfold, Østfold og den svenske vestkysten samler tidvis opp store mengder sjøfugler, spesielt utenom hekkesesongen og etter sterke vestlige og sørvestlige vinder. Fuglene blir gjerne «fanget opp» og sirkulerer rundt i dette havområdet der man har land både i nord, øst og delvis i vest. Topografi og kyststrekningens utforming gjør at fuglene konsentreres. Samtidig trekker mange sjøfugler, vadefugler, spurvefugler og andre fugler til og fra hekkeområdene i Skandinavia her.

Mange av artene som nevnes i høringspapirene til det planlagte vindkraftverket er arter som er ekstra sårbare for kollisjoner med vindturbiner. Blant annet er havsule, måker, joer og vadere utsatte for kollisjoner.

Annonse

Hvor ofte fuglene oppholder seg i nærheten av turbinene er avgjørende for frekvensen av kollisjoner. Turbiner som er plassert i områder mellom næringsareal og hekkeplasser, eller i områder der fugler søker næring regelmessig, er spesielt ugunstig.

Siden 1950 har bestandene av verdens sjøfugler minket med 70 prosent, og de er blant de mest truede artsgruppene i verden. Situasjonen er særlig prekær for sjøfugler på den nordlige halvkule.

Bare de siste ti årene er nedgangen i norske hekkekolonier på 25 prosent. Tallene viser sterkt behovet for beskyttende tiltak og reduksjon av de samlede negative effektene på det marine økosystemet. Også en rekke andre fuglearter sliter, og 40 prosent av artene på det norske fastlandet er oppført på rødlista Artsdatabanken presenterte 24. november 2021.

Hensynet til sjøfugler må veie tungt når areal skal avsettes til vindkraft. BirdLife Norge mener at vi først trenger mer kunnskap om hvordan havvind påvirker arter og økosystemer. I norske farvann har vi nå åpnet to områder for havvind, ett utenfor Rogaland og ett sør i Nordsjøen. Å fremskaffe tilstrekkelig kunnskap forut for eventuelle konsesjoner her, samt sikre hensiktsmessige etterundersøkelser, er mer enn nok krevende for norsk miljøforvaltning.

Vår oppfordring til Miljødirektoratet er dermed å be svenske myndigheter om å stanse planene om vindkraftverket på et tidlig stadium.