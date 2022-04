Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

På vegne av kjøttprodusenter og kjøttindustrien i de to landene ser vi oss tvunget til å komme med et tilsvar og klargjøre noen fakta. Først vil vi gi uttrykk for at vi både anerkjenner og respekterer at norske bønder og politikere kjemper for egne interesser, på samme måte som vi forsvarer våre. Vi forutsetter likevel at argumentasjonen skal bygge på fakta og ikke på løse antakelser.

Til tross for at den tollfrie kvoten bare utgjør en liten del av den totale produksjonen vår (4 -5 prosent), utgjør eksportinntektene fra Norge over 20 prosent av omsetningen i slakteriene våre.

Dette illustrerer hvor viktig en liten markedsadgang til verdens best betalende marked for storfekjøtt er for oss. Eksportinntektene fra Norge er følgelig helt essensielle for de prisene som produsentene får for slaktedyrene sine, og bortfall av tollfrie kvoter vil opplagt medføre betydelig reduserte produsentpriser.

Senterungdommen påstår at merverdien fra eksporten ikke kommer produsentene til gode, og viser til en norsk studentoppgave som bevis. Fakta som er tilgjengelig i regnskaper og offisiell statistikk motbeviser dette.

Selv en rask studie av verdiskapingen i vår kjøttindustri viser at de norske eksportinntektene utgjør et viktig bidrag både til produsentprisene og til økonomien i hele kjøttindustrien. I tillegg skaper eksportproduksjonen mange hundre arbeidsplasser i våre land, der arbeidsløsheten dessverre er stor.

Både Namibia og Botswana er halv-ørkenland, og ekstensiv kjøttproduksjon på beitedyr er den eneste måten å produsere mat på i storparten av våre land. Vi har et stort antall storfe og disse beiter på enorme og lavproduktive arealer, og siden befolkningen både i Namibia og Botswana er liten, har vi et overskudd av animalsk protein.

Vi har derfor vært netto eksportører av storfekjøtt i over 75 år. De siste 25 årene har en del av denne eksporten gått til Norge under de tollfrie kvotene. Vi investerer og legger ned mye innsats langs hele verdikjeden for å møte de samme krav til sporing, hygiene og kvalitet som norske bønder blir møtt med.

Vi håper at denne innsatsen ikke har vært bortkastet bruk av våre knappe ressurser. Vi er stolte av å kunne tilby norske forbrukere kjøtt av beste kvalitet, produsert av friske og fritt beitende dyr.

Det er vanskelig for oss å forstå at noen i et av verdens rikeste land kan tenke på å ta fra oss den beskjedne markedsadgangen vi har. Vi ber norske politikere om å tenke helhetlig og avstå fra ideer som vil ha ødeleggende konsekvenser for våre bønder og land.

Teksten er oversatt til norsk av Gunnar Dalen Senior.