Stadig ikke smart med EU

20. november svarte Kajsa Kirkhus min replikk på hennes opprinnelige innlegg ́ "Norsk landbruk vil nyte godt av norsk EU-medlemskap". Til tross for at Kirkhus presenterer de samme argumentene som i første innlegg, svarer jeg gjerne igjen på hvorfor dette er feil.

Kirkhus skriver at "dersom Amrud hadde lest innlegget mitt ordentlig ville hun sett at jeg ønsker å styrke norsk landbruk." Jeg har lest innlegget nøye, men det hjelper dessverre ikke hvor mye du ønsker å styrke norsk landbruk Kirkhus, når tiltakene du foreslår kommer til å gjøre det motsatte.

Senterungdommen ønsker å reforhandle EØS-avtalen til en handelsavtale hvor vi ikke må gi opp norsk suverenitet. Det blir feil å skremme folk med at det vil føre til tap på mange arbeidsplasser i Norge. Flere arbeidsplasser står i fare for å bli borte om Norge blir medlem i EU, enn hvis vi reforhandler EØS-avtalen.

Vi ønsker også fortsatt handel med EU, men mener dette kan gjøres uten å fjerne tilliten fra folkevalgte i Norge til Brussel.

Et eksempel på hvordan EØS-avtalen faktisk fjerner makt fra norske politikere er saken rundt pelsdyr.

Dette er en sak Unge Venstre har kjempet hardt for og som i dag har ført til et forbud mot næringen i Norge. Likevel kan vi ikke forby pels i Norge, da reglement fra EØS-avtalen gjør dette umulig.

EU pålegger Norge å kunne importere pels, til tross for at norske politikere har sagt nei. Dette fører til at nordmenn fortsatt kan kjøpe klær med pels i Norge, men vi har ikke lenger kontroll over dyrevelferd eller lønn. Dette mener jeg er helt feil måte å drive politikk på, og mener derfor at EØS-avtalen bør byttes ut med en handelsavtale med bedre vilkår.

Kirkhus savner svar fra Senterungdommen på hvordan vår handelsavtale med EU vil se ut. Det er vanskelig å nevne alt en slik avtale skal inneholde og ikke inneholde, men vi ønsker å utrede hvordan denne vil se ut. I tillegg må Europeisk Ungdom huske at Norge ble med i EØS-avtalen i 1994, til tross for en folkeavstemning som sa nei til EU samme år. Norge hadde allerede en gjeldende handelsavtale med EU før 1994, og startet ikke samarbeidet med EU den dagen EØS-avtalen trådte i kraft.

I tillegg påstår Kirkhus at vi må forstå at morgendagens utfordringer ikke kan løses alene. Likevel fremmer hun, Europeisk Ungdom og Unge Venstre at EU er den eneste og riktige samarbeidspartneren. De evner ikke å se samarbeid utenfor Europa. Internasjonalt samarbeid er mye mer enn EU, og det er vi fullt klar over.

Argumentet om Jarlsberg i Irland må jeg også legge dødt, da jeg har sett Kirkhus bruke dette i leserinnlegg i flere aviser. Dette er ikke et argument for EU. Selvfølgelig kan vi ha en debatt om Tine bør etablere seg i Irland eller ikke, men denne debatten baserer seg ikke på EU. Grunnet at eksportsubsidiene blir fjernet i 2021, er ikke Jarlsberg sin etablering basert på goder gjennom EU.

Dette ble vedtatt av et flertall på Stortinget, hvor blant annet Venstre stemte for å avvikle eksportstøtten. Det vil si at Venstre selv har skyld i Jarlsberg i Irland, og ikke noe et norsk EU-medlemskap kunne reddet.

Som i det første innlegget til Kirkhus møter hun seg selv i døra flere ganger, noe som gjør det vanskelig å basere noe på argumentene. Senterungdommen ønsker å reforhandle EØS-avtalen for en bedre avtale uten å fjerne tillit fra norske folkevalgte og ønsker Norge uten norsk EU-medlemskap. Dette mener vi er det beste for Norge, og spesielt Distrikts-Norge og bøndene.