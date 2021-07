Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

En stemme på Erna Solberg og hennes parti er en stemme på «stabilitet», messes det både i sosiale og andre medier.

Men mon det?

At Erna Solberg gjerne vil fortsette som statsminister er så sin sak, men om dette er et uttrykk for «stabilitet» er et annet spørsmål. Det krever som kjent mer enn en statsministerkandidat for å etablere et stabilt regjeringsalternativ. Det har ingen demonstrert bedre i denne stortingsperioden enn nettopp Erna Solberg. På disse fire årene har hun ledet ikke mindre enn fire ulike regjeringskonstellasjoner. Hvis det er et uttrykk for «stabilitet» må det ordet ha fått et helt nytt innhold.

De fire utgavene av «regjeringen Solberg» har bestått av a) Høyre og Frp, b) Høyre, Frp og Venstre, c) Høyre, Frp, Venstre og KrF og d) Høyre, KrF og Venstre – alt i løpet av fire år.

Det eneste «stabile» disse fire årene har vært en statsminister med en sjelden appetitt på politiske kameler, og ditto evne til å glatte over alle konflikter med sitt faste mantra «jeg ville ikke valgt de ordene» (hvilke ord hun egentlig ville valgt, får vi nok aldri vite!). Det faktum at to av dagens tre regjeringspartier ligger under sperregrensen med god margin på maling etter måling, tilsier vel heller ikke at «stabilitet» er det ordet som ligger lengst framme i pannebrasken.

I stedet for å terpe på at Erna er svaret, bør man kanskje – også i partiet Høyre – begynne å tenke over hva som er spørsmålet.