Språkleg framandmakt

Språk og makt; Vi kjenner dette fenomenet frå Norge i mange ulike former. Frå tidlegare tider kjenner vi avvisinga av bygdemål og arbeidarspråk frå det offisielle politiske sentrumsspråket. I dag er det oslospråket som representerer statsmakta.

Nå blir det norske språket ramma av import av ord og uttrykk frå den angloamerikanske verda og frå EU. Det er her frå makta nå stråler ut. Oslospråket tapar mot denne makta – og dialektane hjelper til.

I politikken har alle norske regjeringar sidan vi fekk EØS-avtala i 1994, på ein eller annan måte spegla av EU-ideologi i språk og i gjerning. Regjeringane har vore lojale som representantar for europeiske interesser, og dei har plukka opp EU sitt ny-liberale språk og marknadstenking og allmenngjort dette for norske borgarar.

Inga EU/EØS-regulering og rettsakt er blitt avvist av Stortinget. Marknadsspråket frå EU og USA, New Public Management (NPM), er blitt formulert om og kvardagsgjort i Norge. I sær den blå regjeringa utnyttar dette framandspråket fullt ut. Ho bruker om att og om att omgrep som «av-regulere» (de-regulation), og hevdar at det vil «forenkla» samfunnet.

Omgrepet om «å yte noen ei hjelpande hand» er stadig mindre i bruk, det heiter nå «levere» og «brukarar». Regjeringa «leverer» tenester til folk som «brukarar» av tenester, ho vil ha private «tilbydarar» og «utførarar» av velferdstenester. Ho set det positivt lada omgrepet «fritt val» (free choice) inn i velferdspolitikken, og ho framset «fri konkurranse» på alle nivå for å fremja stadig meir effektivitet. Det finst inga verdiar utanom marknadsverdiar.

Media formidlar dette språket, og folk knyt orda og omgrepa til god nasjonal politikk for eit effektivt og produktivt samfunn. Ved politiske val appellerer derfor dette importerte ideologiske språket til veljarane.

Det er ikkje så lett å sjå linken til NPM og EU sine harde diktat formulert som rettslege reguleringar og dereguleringar, med siktemål å skape fri flyt av kapital, arbeidsfolk, varer og tenester i EØS-området for å oppnå meir konkurranse.

Språket knytt til desse diktata kan ein høyra til det keisame i den norske debatten i Norge om kva som kan og ikkje kan gjerast ifylgje EØS-avtala. Den blå regjeringa seier ho kan dette med større fridom og omsyn til det einskilde individ. Ho seier: Denne regjeringa vil deregulere og skape større fridom for den einskilde, og samtidig skape eit enklare samfunn for folk flest.

Mindre byråkrati og meir NPM og målstyring er tingen. Ho vil sjå konkurransedyktige resultat i offentleg sektor ved å bruke målstyringsmetodar. Ho vil ha meir marknad og mindre stat, derfor innfører ho omfattande privatiseringsprogram for skule, helse, omsorg og velferd.

Ho liker beint fram meir sosial ulikskap, fordi det positive er at dei rike blir rikare, og dei investerer og skaper arbeidsplassar, sjølv om all forsking seier dette er usant i praksis. Fritt val mellom offentlege og private tenester blir det lokka med, for eksempel i skule- og helsesektoren og anna tenesteyting.

Det skaper sentralisering, for berre i sentrum kan vilkåra for dette ny-liberale frie valet realiserast. Det er blitt skapt ein sams politisk terminologi som foreinar dei politiske partia på høgresida i ein språkleg avmakt overfor det framande maktspråket.

For språk er makt, det veit vi.