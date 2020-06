Spørsmål til Høyre om kua

Aller først vil jeg takke Høyres landbruksnettverk for det gode innlegget det hadde i Nationens papirutgave 6. juni med overskriften «Er kua løsningen eller problemet?»

Les innlegget til Høyres landbruksnettverk:

Bildet som er lagt inn i artikkelen viser kyr på utmarksbeite. Dessverre brukes utmarksbeiter i Norge langt mindre enn for noen tiår siden. Mange tidligere utmarksbeite er i ferd med å gro igjen med skog. Hovedårsaken til det er at det for de fleste bønder er mer økonomisk lønnsomt å ha kyrne stående på bås på gården og fôre dem med soya fra Brasil enn å ha dem på utmarksbeite. Årsaken til det er at en får mer melk ut av kyr som fôres med soya enn om de spiser gras på utmarksbeiter.

Soyaen som blir importert til Norge er ikke genmodifisert, men bærekraftig på lang sikt er den ikke. En gård i Brasil som jeg besøkte for noen år siden, hadde to småfly bare for å sprøyte åkrene. De målte ikke gårdens størrelse i hektar eller dekar, men i kvadratkilometer. Det var en ensidig dyrking som sakte, men sikkert utpinte jorda. Etter at soyaen ble høstet ble den fraktet 100 mil med lastebiler til Amazonas-elva. Der ble den lastet over på lektere som fraktet soyaen ned hele elva. På havna der ble soyaen igjen lastet over på lastebiler som fraktet den til en annen havn der det var større båter.

De store båtene fraktet soyaen over hele havet til Denofa i Fredrikstad der den ble bearbeidet. Derfra blir den kjørt ut til lokale forhandlere over store deler av landet. Bøndene kan da hente soyaen fra sine lokale forhandlere eller få den tilkjørt. Klimapåvirkningen av den lange transporten gir ingen kostnader for bøndene. Mitt spørsmål til Høyres landbruksnettverk er følgende: Vil dere gå inn for og fremme forslag om endringer i tilskuddsordningene for bønder som vil føre til at det blir mer lønnsomt for norske bønder å ha kyrne på utmarksbeiter enn å ha dem stående på bås på gården og fôre dem med soya fra Brasil?