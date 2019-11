Diskusjonen om kjøtt blir lett en diskusjon om “ja” eller “nei” til kjøtt. Dette er en avsporing. Jeg mener vi heller må diskutere mengden og retningen. Vi kan selvfølgelig fortsette å spise kjøtt, men vi må gjøre det med måte. Akkurat på samme måte som at vi kan fly, kjøre bil, bygge hus og kjøpe ting, men med måte. Når vi forbruker ressurser tilsvarende 3 jordkloder, kan vi ikke fortsette som nå.

Les innlegget fra Odd Magne Tangen Karstensen her:

Kjøttforbruket har økt med 50 prosent siden 1990. Et forbruk på 1990-nivå kan vi ha i 2020 også, uten at det medfører at alle må bli vegetarianer av den grunn. En slik reduksjon vil både gi helse- og klimagevinst.

Det er heller ikke slik at vegetarkost er uproblematisk: Det hjelper ikke å gå over til en 100 prosent vegan- eller vegetarkost hvis det resulterer i at vi henter maten fra den andre siden av kloden. Å hente mat fra fjerne strøk gir betydelig utslipp, monokultur og press på regnskog og natur.

Norsk landbruk kan heller ikke forsvare at vi skal fortsette å spise kjøtt som før ved å hevde at det er det eneste vi kan produsere her. Det stemmer for deler av produksjonen, men ikke på langt nær alt. Vi kan produsere mye mer mat i Norge. Hvis vi blant annet frigjør de beste arealene fra produksjon av dyrefôr bør det være mulig å tredoble produksjonen av både korn, grønnsaker og dyr på utmarksbeite.

Annonse

Husdyrproduksjonen må også skje med måte. En husdyrproduksjon med 280 000 kylling, 900 tonn melk eller 150 engangspurker er ikke produksjon med måtehold. Slik storproduksjon står ikke i forhold til naturgitte forutsetninger som topografi, arrondering, transportavstander, spredeareal etc. Det er svært få steder i Norge hvor denne størrelsen passer inn.

Diskusjonen om kjøtt handler ofte om rødt kjøtt. Det er et lite nyansert bilde. Den største økningen har skjedd i produksjon av kylling og svin. Selv om disse produktene har lavt klimaavtrykk i forhold til storfekjøtt forsvarer ikke dette en så stor økning i forbruket. Det hjelper lite at klimaavtrykket er en tredjedel av rødt kjøtt hvis forbruket tredobles.

Kylling og svin er også de to dyreslagene som spiser mest importert soya og korn. I dag forer vi kylling med 20 prosent soya og svin med 14 prosent. Disse dyreslagene legger også beslag på betydelig kornareal som kunne vært benyttet til matkorn, belgvekster, grønnsaker og bær.

Å spise kjøtt fra vilt, og kjøtt produsert på gras og beiteareal som ikke kan brukes til annen produksjon skal vi fortsette med. Kjøtt produsert på denne måten og i lave mengder er bra for helse og for klima. Men vi må slutte med å spise kjøtt som legger beslag areal som er best egnet til å dyrke grønnsaker, korn og belgvekster både i Norge og i utlandet. Dette kjøttet er ikke bærekraftig.

Det er med andre ord fullt mulig å produsere mer menneskemat i Norge, redusere klimaavtrykket og drive bærekraftig - uten å kutte ut kjøttproduksjonen. NRKs dokumentar om matsvinnet viser tydelig at vi må endre hvordan vi driver jordbruk i Norge, til fordel for bonden, forbrukeren og klima. Det krever bare at vi er villige til å ha en saklig debatt om det.

Men hva med forbrukssida? MDG i Oslo har satt seg et mål om å halvere kjøttforbruket i alle kommunens kantiner og institusjoner. Vi trenger kommuner som Oslo som går foran og viser at det går an å redusere kjøttforbruket betydelig. Det åpner øynene for at det går helt fint med kjøttfrie dager og kjøttfrie skolemåltid.

Dette er ikke ekstremisme, dette er sunt folkevett. Spis lokalt, spis sesong, spis variert. Og spis opp.