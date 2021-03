17. mars er det 50 år siden Borten-regjeringen gikk av. Det er verdt å ta et tilbakeblikk på de betydningsfulle samfunnsreformer som ble gjennomført mellom 1965 og 1971.

I dag høres det nesten utenkelig ut, men det fantes en tid da Senterpartiet ikke bare støttet reformer sammen med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, men også var med på å fremme dem i Stortinget.

Borten-regjeringen innførte folketrygden i 1966. Den innførte pressestøtten, og gav med det pressen betydelig bedre vilkår. Den nasjonale eierskapspolitikken ble knesatt gjennom norsk kontroll over oljesektoren og Hydro.

Mye av dette ligger fortsatt fast. Folketrygden forblir samfunnets sikkerhetsnett, pressestøtten er fortsatt helt avgjørende for norske medier, og staten forblir en viktig eier i strategisk viktige norske bedrifter gjennom den statlige eierskapspolitikken.

Det var til sist EF-saken som førte til Borten-regjeringens avgang. Europapolitikken er stadig en av de skarpeste skillelinjene mellom dagens regjeringspartier og Senterpartiet. Undersøkelser viser at flertallet av Senterpartiets velgere støtter EØS-avtalen, men partiets elite fortsetter å marsjere i utakt med velgerne i dette så viktige spørsmålet.

Senterpartiets velgere forstår avtalens verdi for norske bedrifter i bygd og by. Det handler om tilgang til det europeiske markedet. Et marked på 500 millioner mennesker der norske bedrifter har muligheter til å konkurrere på like vilkår som Europas bedrifter.

Senterpartiets vekst på målingene de siste årene kan forklares med en notorisk motstand mot regjeringens reformer. Enten det gjelder kommunesammenslåing, regionreform, politireformen eller langtidsplanene for Forsvaret. Hvor dypt motstanden egentlig stikker vet Senterpartiet neppe selv.

Motstanden handler om å utnytte misnøyen i enkelte grupper til egen fordel. Ingen forbedring uten endring, synes Senterpartiet å ha glemt, i motsetning til den regjeringen som senterpartihøvdingen Per Borten ledet.

Dersom stortingsvalget skulle gi regjeringsmakt, er også Senterpartiet dømt til å forholde seg til samfunnsendringer som krever nødvendige offentlige reformer. Politireformen, gjennomført av regjeringen Solberg er et eksempel på en helt nødvendig reform. Politiet var ikke skrudd sammen for å håndtere kriminaliteten. Dette vet Senterpartiet utmerket godt.

Dersom det er substans i motstanden mot politireformen, bør Sp reversere reformen dersom stortingsvalget skulle gi regjeringsmakt. Men det kommer ikke til å skje. Sp er fullt klar over at regjeringen har økt antall årsverk i Politiet med over 3000 siden 2013, og at den voldsomme utvikling i kriminalitet på nett og økningen i seksualforbrytelser krever større fagmiljøer i politiet. Det holder ikke med politikontorer med 2-3 ansatte når det kreves 15 årsverk for å drifte en politipatrulje 365 dager i året.

Senterpartiet har historisk vært et borgerlig parti med vektlegging av arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene, et sterkt politi og et sterkt forsvar, NATO-medlemskap, utbygging av vei og jernbane, og familien som en grunnstein i samfunnet. Dette er borgerlig politisk fellesgods.

På 50-årsdagen for Borten-regjeringens avgang er det lov å spørre om Senterpartiet om noen år vil frikople seg fra sitt røde hopehav, og finner veien tilbake til sitt opprinnelige politiske felleskap?