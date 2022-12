Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Q-Meieriene er ikke eid av noen «velstående aksjonærer». Q-Meieriene er eid av den allmennyttige stiftelsen Kavlifondet, som deler ut hele overskuddet til gode formål. Et samfunnsoppdrag Olav Kavli bestemte seg for i 1962, ikke et samfunnsoppdrag som er politisk tildelt og betalt.

At markedet har endret seg dramatisk de siste årene stemmer ikke. Tine er fortsatt superdominerende med markedsandeler på mellom 70 prosent og 100 prosent. Det har ikke kommet noen nye nasjonale konkurrenter, og total produksjon av melk har ligget rundt 1,5 mrd. liter, Tine fortsetter sin direkte distribusjon, og Tines konkurrenter har fortsatt lavere lønnsomhet i snitt enn Tine.

Den eneste store endringen etter at konkurransen kom er at Tine har økt omsetningen fra under 10 milliarder i 2003 til 24 milliarder i 2021.

La oss først av alt avlive myten om at «melkebønder fra Tana, Brønnøysund, Ørland og andre deler av Distrikts-Norge skal måtte betale prisen for at myndighetene opprettholder sentraliserende særtilskudd». Dette er fullstendig feil, fordi ordningen er selvfinansierende gjennom avgifter og utgifter.

Det er IKKE bøndene som betaler for PU. Minner igjen om at Q betaler inn cirka 80 millioner kroner mer i avgifter enn vi mottar i tilskudd.

Å kalle de konkurransefremmende tiltakene for en «konkurranseulempe for Tine», å summere «tapt volum» med nedlagte meierier, å omtale utfordrerne som milliardkonsern, å fokusere på at konkurrentene har høye andeler i enkelte kjeder på Østlandet og at Tine kjemper for et levende Norge (i motsetning til alle andre??), er velkjente teknikker.

Nettverket til Tine er godt trent på disse budskapene, og vi hører det hele tiden. Det blir ikke riktigere av den grunn.

Kanskje Tine skal finne fram speilet og analysere hva som egentlig gjør at ting nå er «vanskelig å bære»? Det var Tine som flyttet 100 millioner liter melk ut av Norge til Irland.

Det er Tine som har investert over 19 milliarder kroner de siste 15 årene i anlegg og utstyr. Det er Tine som får betalt for å gjøre markedsregulatorrollen. Tine og eierne bør gå i seg selv i stedet for å skylde på konkurrentene når de må legge ned anlegg eller sentraliserer enda mer av produksjonen.

At Tine ønsker konkurransen velkommen låter fortsatt hult. Vi hører hva dere sier, men ser hva dere gjør. Forbrukerne avgjør, og heldigvis ønsker 8 av 10 forbrukere seg mer konkurranse i meierimarkedet.