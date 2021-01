Oljepumping og nedbygging av verna vassdrag er ikkje god sentrumspolitikk.

For oss som håpar på ei raudgrøn regjering etter valet i haust, så blir det stadig meir tydeleg at det ikkje er Senterpartiet sin ambisjon å stå for grønfarga. Vi må nok håpe på andre i energi- og miljøpolitikken!

Det siste frå Sp på dette feltet er at partiet har slutta seg til Frp i eit ønskje omkamp om dei verna vassdraga. Heldigvis vart dei åleine i Stortinget, dei andre partia står fast på vernevedtaka.

I forslaget frå dei to partia kan det sjå ut som at det knapt ligg faglege undersøkingar og vurderingar bak vernet av 390 vassdrag. Sanninga er at verneplanane står svært støtt både fagleg og politisk, omfattande og grundig arbeid låg bak desse vedtaka.

Frp er ikkje kjent for den mest offensive klima- og miljøpolitikken, for å seie det veldig forsiktig. At Sp, som var å lite på i arbeidet med Samla plan for vassdrag og verneplanane, heng seg på argumentasjonen frå Frp er trist – men kanskje ikkje så uventa? Lars Velsand, tidlegare stortingsrepresentant for Sp og saksordførar for Samla plan for vassdrag, er ein av dei som har reagert sterkt på den kursen Sp no har lagt seg på.

«Det er veldig skuffende at Senterpartiet på Stortinget nå har slått inn på denne veien, og vil ødelegge det vi en gang fikk til. Dessverre synes dette å være et utslag av den miljøpolitikken – eller mangel på miljøpolitikk – som Senterpartiet nå står for.»

Berre ein liten del av norsk vassdragsnatur er verna. I om lag 4000 vassdrag er kring 70 prosent av vasskraftpotensialet utnytta. Dei verna vassdraga er eit fundament for vern av naturen vår, noko vi er forplikta til også internasjonalt. Verneplanane er tufta på svært solide faglege vurderingar, og grundige demokratiske og politiske prosessar. Det er noko historielaust og respektlaust å gå laus på verneplanane no, vel 50 år etter Mardøla (markert sist sommar) og 40 år etter Alta!

Dessverre står det vel ikkje betre til med SP sin oljepolitikk. Her er det heller ikkje mykje grønfarge å sjå. «Skal vi bli grønne, må vi pumpe mer olje og holde fossilavgiftene nede. Norsk Olje og Gass slutter aldri å levere. Når får NHO nok?», spør Hans Bårdsgård i ein kommentar i Nationen etter å ha høyrt direktør Anniken Hauglie i Politisk kvarter på NRK. Når får Ola Borten Moe nok, kunne han gjerne spurt.

Med i denne debatten var også Sp sin nestleiar Ola Borten Moe, som leverte akkurat dei same argumenta! Og han var minst like unyansert. Er dette verkeleg Sp sin oljepolitikk? Berre ved å pumpe meir olje og sleppe auka CO2-avgift kan det bli fart i utvikling av grønn fornybar teknologi, var bodskapen frå Haugli og Borten Moe. « Avansert oljelogikk», kalla Bårdsgård det.

Kan det vera håp om at Sp finn att grønfarga?