Sp spenner bein på løsningene

Stortingsrepresentant for Senterpartiet Ole Andre Myhrvold skriver 20. november et innlegg i Nationen om EUs fjerde energimarkedspakke, bedre kjent som “ren energi-pakken”. Myhrvold lukker øynene for hva denne pakken egentlig handler om, nemlig omstillingen fra fossilt til ren energi.

Denne omstillingen er helt nødvendig, dersom vi skal nå klimaforpliktelsene i Paris- avtalen.

For det første vil ikke EUs energibyrå ACER ha myndighet til å gripe inn i grunnleggende ressursforvaltning gjennom ren energipakken. For eksempel vil tildeling av konsesjoner til vind- og vannkraftutbygging, eller bygging av utenlandskabler, fortsatt bli bestemt av Olje- og energidepartementet i samarbeid med myndighetene i den andre enden av kabelen. ACER kan derfor ikke pålegge Norge å bygge ut kraftverk eller kabler i utlandet.

Temperaturen øker, havene våre stiger, arter blir utryddet og mange millioner mennesker må flykte som følge av klimaendringer. EU har verdens mest ambisiøse klimamål, og klarer faktisk å nå disse. Skal Norge nå sine klimamål, trenger vi mer fornybar energi og smartere energibruk, noe som ren energipakken tilrettelegger for.

Klimakrisen kjenner ikke landegrenser, vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å nå klimamålene vi har satt oss. Ren energipakken medfører noe suverenitetsavståelse, men internasjonale forpliktelser er helt nødvendig dersom vi skal nå klimamålene vi har satt oss.

Norge deltar den dag i dag i ACER, men fordi vi ikke er EU-medlem har vi ikke stemmerett. Men dersom vi sier ja til norsk EU- medlemskap, får Norge stemmerett i EUs organer. Vi er allerede det utenforlandet som er mest integrert i EU, så hvorfor ikke oppgradere til et fullt medlemskap? Vi kan i større grad sikre selvråderetten og ivareta norske interesser hvis vi kan være med å ta beslutningene.

Ren energipakken skal sørge for å tilrettelegge overgangen fra fossil til ren energi, slik at vi når klimaforpliktelsene i Paris-avtalen, sikre forsyningssikkerhet og konkurransedyktige energipriser. Klimakrisen kan ikke løses hver for seg, den løses kun sammen.

Norge bør derfor si ja til ren energipakken, fordi det handler om friheten til fremtidige generasjoner.