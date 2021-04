Sp på kraftfôr-vippen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kursendringa Nils Kristen Sandtrøen (Ap) promoterer for landbruket er etterlengta, deriblant av oss i MDG. Sandtrøen hauster ekstra truverd på å erkjenne at Ap har stått inne for ein gale kurs tidlegare. Det gler meg at Ap no ynskjer kursendring.

Inspirasjonen frå kriseforliket i 1935 er god å ha med seg når me skal løyse dei same krisene igjen. At Listhaug sine reformar blir kritisert for å sentralisere og svekke sjølvforsyninga er også berettiga kritikk frå Sandtrøen. Det vil glede meg stort om me kan reversere Listhaug sin politikk etter stortingsvalet, og halvvere mjølkekvotetaket.

Kor sterkt Ap ynskjer kursendringa Sandtrøen tek til orde for, kan me få ein forsmak på i mai, når Stortinget skal behandle MDG sine forslag om halvvering av mjølkekvotetaket og avvikling av mjølkekvotebørsen. Forslaga ynskjer ei reversering av det som truleg har vore dei mest sentraliserande og kraftfôrdrivande strukturendringane i norsk jordbruk dei siste to tiåra.

Meir fryktingytande blir det at Senterpartiet truleg kan hamne på vippen i norsk kraftfôrdebatt. Resten av venstresida og MDG ser ut til å ynskje høgare kornpris. Kriseforliket har vist oss at høgare kornpris vil gje betre lønsemd til beite og auka sjølvforsyning. Samstundes er høgare kornpris i strid med det intensiverte og sentraliserande jordbruksløpet Norge er på i dag, der me et meir kraftfôrdyr enn beitedyr.

Å gå laus på kraftfôrprisen vil smerte Senterpartiet. Større bønder ynskjer billeg kraftfôr, Sp er partiet for større bønder. Men er dei også for dei små, beitebaserte? Sp har ikkje tatt tak skikkeleg tak i kornprisen tidlegare, sjølv om dei veit at kulturlandskapet dei skryt slik av, gror att om kornprisen heldt fram å vera så låg.

Denne våren og sommaren må Senterpartiet finne ut om dei vil prioritere kylling eller beitekjøt.

Tvitvi, beiteengasjerte senterpartistar.