Sp og fosterreduksjon

Partiet mener at folkene "som har skoa på" har en bedre forståelse av situasjon enn såkalte eksperter. Men det gjelder tydeligvis ikke når det gjelder kvinner og abort. Trygve Slagvold Vedum og Marit Arnstad er her regjeringens "rævediltere" som stemte for at fosterreduksjon skal behandles i nemd. De mener altså at to leger i en nemd er bedre i stand til ta avgjørelsen enn den kvinnen selv.

Når det gjelder kommunesammenslåing, sykehuslokalisering, lensmannskontor og mye mer, vil man altså overlate beslutningen til folk. Men når det gjelder noe så personlig og individrelatert som fosterreduksjon mener man altså at to leger vet bedre enn kvinnen det angår.

Nå må Vedum og Arnstad forklare hvorfor de ikke vil overlate avgjørelsen til den det angår mest, til kvinnen, men i stedet mener at noen leger er best egnet til å ta avgjørelsen på vegne av kvinnen. Mener de at leger befinner seg på et høyere etisk nivå siden de vil at legene skal ta avgjørelsen.

Og hva om dette skjer: Ifølge regjeringens forslag kan abortnemnden behandle søknader om fosterreduksjon før uke 12. Ved en slik nemndbehandling vil kvinnen fortsatt ha rett til selvbestemt abort, men da ved å abortere begge fostre. Hva om hun i sitt møte med nemda, da sier:

"Jeg aksepterer ikke at dere skal bestemme over meg, for dette er mitt liv og mitt valg. Jeg har bestemt meg, jeg ønsker fosterreduksjon, jeg er kun i stand i stand til å bære fram ett barn. Jeg aksepterer ikke at dere nå skal grave i mitt privatliv, fordi kristenfundamentalister fra bibelbeltet har kommet i en vippesituasjon på Stortinget - og har "hestehandlet" slik at to leger i en nemd skal kunne overstyre mitt valg. Jeg finner meg ikke i å bli forhørt om min livssituasjon og at deres vurderinger skal være bedre enn mine egne. Dersom jeg ikke får fosterreduksjon, velger jeg å abortere begge fostre. Dere kan nå velge om jeg skal abortere begge fostre - eller ett."

Hvilket råd vil Vedum og Arnstad her gi til legene i nemda? For dere må vel ha en intensjon med forslaget? Eller feiger de bare unna og sier at det må nemda bestemme.