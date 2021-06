Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Senterpartiet har vorte stort og vil vege tungt i ei eventuell raud-grøn regjering etter valet i haust. Med større tyngde følger større ansvar og det blir viktigare å stille dette spørsmålet: Kva er eigentleg partiets politikk?

Dei fleste ventar mest av partiet i distriktspolitikken. Det kan ikkje vere tvil om at partiet har æra for at dette politikkfeltet har kome så høgt på den politiske dagsorden. At partiet har fått så sterk tilslutning har vekt dei andre. Ap har fått sitt distriktspolitiske program og regjeringa fekk distriktspanikk og sette ned to regjeringsoppnemnte utval som har kome med tilrådingar innan politikkfeltet. På bakromma arbeider regjeringspartia med spørsmålet: kva skal vi stå for og gå for innan distriktspolitikken.

Men altså: kva med Sp? Tidskriftet Samfunn & Økonomi har nettopp kome ut med eit temanummer på feltet og eg har analysert partiprogramma både på blåblå og raudgrøn side og stilt spørsmålet: Kva står dei for i nærings- og distriktspolitikken?

Eg har analysert etter tre skiljeliner som har plassert partia langs høgre-venstre aksen: Vilje til inngrep for å styre næringslivet, statleg-/offentleg eigarskap og ambisjonar om samfunnsplanlegging. Etter desse tre målestokkane kjem Sp nå ut som minst like venstreorientert som Ap, men likevel klart til høgre for SV. Dette var eit overraskande funn.

Det er nemleg riktig at også Ap har hatt ei venstredreining spesielt i spørsmålet om statleg eigarskap.

Men korleis vil Sp bruke sin intervensjonistiske politikk i distriktspolitikken? Her kom den største overraskinga i gjennomgangen av partiprogramma: Sp manglar distriktspolitisk strategi.

Partiet har ikkje eit eige program som samlar politikkfeltet og ikkje ein klar distriktstråd i programmet elles.

Ingen skal likevel vere i tvil om korleis Sp sine stemmer vil brukast når det gjeld offentlege tenester nær der du bur. Det er i politikken overfor næringslivet at partiet manglar grep, klo og retning.

Partiet vil kanskje sjølve hevde at heile programmet er eit distriktspolitisk manifest, at dei har distriktspolitikk «under huda». Så enkelt er det ikkje å snu sentraliseringa i samfunnet, dessverre. Det viser historia der Sp også har hatt den ansvarlege statsråden for distriktspolitikken.

I mangel på eit distriktspolitisk program, la oss ta to sentrale døme på det som også manglar av saker og profil i programmet: Det første er distriktspolitiske løyvingar til næringslivet slik dette er framforhandla med EØS. Dette er verkemiddel som utløyser store investeringstilskot i distrikta.

Desse løyvingane er nesten heilt fjerna av nåverande regjering. Før valet da vi fekk den raudgrøne regjeringa i 2005 var kampen for å utnytte handlingsrommet i EØS-avtala eit så sentralt element at Sp-statsråden trekte Solbergs distriktsmelding tilbake. I nåverande programutkast har ikkje Sp nokon alternativ politikk på dette heilt sentrale området.

Det andre er jordbrukspolitikken. Her har partiet ikkje nokon politikk for å sikre produksjon på små bruk i distrikta. Sylvi Listhaug gjennomførte ein politikk som gjorde at småbruk ikkje får støtte over landbruksavtala (det såkalla minstefrådraget). Dette er truleg ein viktig grunn til at produksjonen på så mange småbruk blir lagt ned kvart år.

Sp, som mange har tillit til er partiet også for småbrukarar, vil ut frå programmet ikkje gjere noko med Listhaugs jordbrukspolitikk på dette feltet.

Mangelen på heilskapleg distriktspolitisk program kan ikkje landsmøtet gjere noko med. Slikt eignar seg ikkje for benkeforslag. Enkeltsaker kan derimot landsmøtet rette opp.