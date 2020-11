Sp – kapitalistenes beste venn?

Undertegnede hadde som smått tenkt å bidra til at Senterpartiet får et Oslo-mandat på tinget. Det vil være første gang på snart 30 år, i og med den nybakte “senterpartist” og groruddøl Jan Bøhlers inntreden.

Men det blir nok Høyre, som vanlig, 13. september neste år. For hva er det Senterpartiet driver med? Partiet har utfordret Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet til å være med på å tvinge regjeringen til å gi Norwegian direkte støtte.

– Jeg reagerer på at staten så tydelig sier til Norwegian at de ikke får mer og må klare seg på egen hånd, uttaler Geir Pollestad til DN.

Annonse

Skjønner ikke Pollestad hva Dagens Næringsliv skriver? “Staten kunne fort blitt sittende som indirekte garantist for den gjelden gründer Bjørn Kjos pådro selskapet for å erobre verden”, hvis den skulle følge Pollestads linje. Det er selve kjernen i saken. Så da kan Parat i tillegg servere følgende tullball: “Regjeringen kan ikke sitte rolig å se på at norsk luftfart overtas av Wizz Air og andre selskaper fjernt fra norske verdier.”

Det regjeringen er kommet frem til, og som ser ut til å få støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, er i kortversjonen: “Staten støtter markedet, men lar markedsaktørene seile sin egen sjø. En fornuftig strategi”, som DN skriver.

Les også: Sp utfordrer Ap og Frp til å gi Norwegian støtte

Mens Senterpartiet skal ha skattebetalerne til å ta ansvaret for Bjørn Kjos’ villmannsflyving ut i den store verden. Hva har det med “norske verdier” å gjøre? Det er jo Norwegians enorme gjeld som er selve problemet. Og i fall direkte støtte til Norwegian, hva da med SAS og Widerøe? Eller er det Kjos’ gjeldsberg for å kunne fly pensjonister verden rundt for å leve livet på klimafiendtlig vis, som er Senterpartiets agenda?

Senterpartiet bør merke seg formann Deng Xiaopings ord: “Det spiller ingen rolle om katten er hvit eller svart, bare den fanger mus." Det norske innenriksmarkedet for luftfart er lukrativt. Så nye aktører vil stå i kø, og flyene får man på billigsalg. Som for eksempel hovedeier i Widerøe, Torghatten, som nå følger nøye med for å se om det kan overta Norwegians innenriksnett.

Det ville jo være noe for Senterpartiet.