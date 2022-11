Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Selv i en krevende tid med et stramt budsjett og rom til få satsinger, har Senterpartiet valgt å prioritere en ny kurs for bygder i hele landet. Vi skal flytte mer makt til distriktene.

Norske distrikt var alltid den tapende part under Høyre og Frps sentraliserende politikk. Det så vi i kommunereformen, regionreformen, politireformen, rovdyrpolitikken, jordbrukspolitikk. For å nevne noe. Det tar tid å snu arven etter Erna, men vi er godt i gang.

En av de viktigste bærebjelkene i norske lokalsamfunn er grunnskolene. Derfor var noe av det første Sp gjorde i regjering å innføre et grunnskoletilskudd. Det innebærer at norske kommuner får 500.000 kroner overført per grunnskole i sin kommune. Det er et viktig grep som fjerner det økonomiske insentivet til å legge ned grendaskoler.

God infrastruktur og samferdsel er viktig for bosetting i hele landet. Derfor har regjeringen gjort et unikt grep for å redusere ferjeprisene til folk som bor ytterst langs kysten vår. Fra 1. juli ble godt over 60 samband gratis for folk og næringsliv, og i august neste år vil ferjer til alle øyer uten veiforbindelse bli gratis. Mot Høyres stemmer.

På alle de andre stekningene blir prisene redusert med 50 prosent i 2023 sammenlignet med 1.1.2021. For en familie med pendlere kan det bety i underkant av 20.000 sammenlignet med takstene under Solberg-regjeringen. Under regjeringen Solberg var det ferjeopprør, mens Senterpartiet i regjering gjennomfører den største satsningen på ferjer i nyere tid.

Jordbruket er grunnmuren i de fleste norske bygdesamfunn. Det er blant annet derfor Senterpartiet har levert et historisk jordbruksoppgjør for å gi norske bønder større trygghet i sitt arbeid. Det handler om beredskap, men også arbeidsplasser i distriktene. Dette stemte Høyre imot.

Regjeringen er også i gang med en storstilt satsing på desentralisert og fleksibel utdanning. Vi vet at 80 prosent bosetter seg der de tar utdanningen sin. Nå opprettes studiesentre og flere tilbud mer spredt rundt i landet, og vi har gjenopprettet lærerutdanningen på Nesna. Det handler om tilgang på kompetanse og utdanning nært der folk bor.

Som vi lovte før valget har vi gitt tvangssammenslåtte fylker og kommuner mulighet til å gjenoppstå. Derfor får vi nå tilbake Finnmark, Troms, Østfold, Buskerud, Akershus, Telemark og Vestfold. Tvangssammenslåingene til Høyre var galt og Senterpartiet i regjering vil lytte til folk lokalt.

Utover dette er pendlerfradraget styrket, det er innført gratis barnehage og høyere avskrivning av studielån i Nord-Troms og Finnmark, bredbåndsatsingen har gått opp og politiet er styrket i hele landet. Sp har lagt det som et premiss at distriktspolitiske konsekvenser skal vurderes i hver eneste reform. Vi er også i gang med en ny distriktsmelding.

For Senterpartiet er det viktig med en bred og sterk distriktspolitikk. Vi må se kystsamfunn, grendaskoler, landbruket som grunnmur i norske bygder og utdanning i sammenheng.

Vi må flytte makt fra storbyene og til distriktene. Det gjorde ikke Høyre i regjering, og de er fortsatt mot hvert eneste tiltak i distriktspolitikken som Sp har lagt frem. Derfor er det underlig at Professor Teigen ikke ser forskjell på Høyres politikk som rammet distriktene og Senterpartiets politikk som løfter hele landet.