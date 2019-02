Sp ønsker seg derfor en mer rettferdig innkreving fra bilistene enn dagens bompenger. Hvordan ønsker de så å få til det? Jo, de vil ha veiprising.

Det synes jeg er en særdeles dårlig idé og vil på ingen måte være til gagns for bilister i distriktene.

Satt litt på spissen; folk i distriktene vil med veiprising måtte betale for kollektivtransport i Oslo. Du fjerner bommene, og smører regningen utover hele landet.

Folk i distriktene er ikke i dag belemret med så mye bommer som i mer sentrale strøk. Sp vil altså fjerne bommene de i liten grad har og heller gi folk i distriktene veiprising, i praksis et lite taksameter som registrerer hvor du kjører, hvor langt du kjører og når du kjører. Verken hyggelig for lommebok eller personvern.

Vi liker ikke dagens bommer, men det er nå i det minste noe mer rettferdig da man betaler for å kjøre på en bestemt veistrekning og betaler ned på et lån på denne strekning som man til slutt blir ferdig med, og da skal bommen fjernes.

Veiprising blir som å leie til evig tid. La det være klart; FrP er imot bompenger, men SP og flertallet i Stortinget har bestemt at bompenger skal være en del av finansieringen av veier. I denne saken er bompenger faktisk bedre enn veiprising.

Jeg er redd for at veiprising vil kunne bli en gyllen mulighet for avgiftshungrige politikere som vil skru på prisingen etter eget forgodtbefinnende.

Jeg er derfor glad for at FrP nylig sørget for å sette foten ned for veiprising nå. Sp vil nok prøve seg på omkamp ved neste korsvei om vi skal ta Mossleth på alvor. FrP er, har alltid vært, og vil alltid være bilistenes parti. Sp er ikke bilistenes venn. Det viser de nå nok en gang med å ivre for veiprising.