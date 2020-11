Senterpartiet vil samarbeide med venstresiden i norsk politikk. Er det ingen i Senterpartiet som ser de mange fordelene med å samarbeide med sentrum og Høyre?

De vil da sannsynligvis få flertall i ett slikt samarbeid på tinget. Og hvis Senterpartiet kommer opp mellom 15-20 prosent oppslutning vil de få gjennom mye av sin politikk. Det vil gi næringsdrivende i jordbruk og skogbruk mer forutsigbarhet og en lettere hverdag.

Det var en skuffende lav satsing på skogbruket som klimatiltak i forslag til statsbudsjett. Litt rart egentlig, skogen vokser og vokser. Tar opp stadig mer CO2.

Mange synes det var en puslete satsing på skogen som tar opp 50 prosent av CO2 vi slipper ut. Hvis Senterpartiet var med på laget her, ville satsingen på skogen som klimatiltak vært mye større.

Partiene på venstresiden er mer opptatt av å regulere, lage mer byråkrati og verne mest mulig. Selv om det er greit å forholde seg til gjeldende regelverk nå. Skal en være klar over at venstresiden vil sette den aktive skogbruker i spill for å få mer kontroll og vern. Vi så hvor fort pelsdyrnæringen ble lagt ned.

Nå har jeg ingen tro på at venstresiden ønsker å legge ned skogbruket, men de prøver stadig å utfordre eiendomsretten ved mer reguleringer og vern. Vi trenger ikke mer byråkrati det er ikke bærekraftig, det gir bare kommunene enda dårligere råd og mer misfornøyde innbyggere.