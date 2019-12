Sp bør invitere til dialog istedenfor blankt å avvise MDG

Innlegget avsluttes med "vi tror at en ren Sp-Ap regjering er det beste for Norge og det beste for Senterpartiet nå".

Ja, mulig det; men med dagens ca. 40 prosent oppslutning er det mest sannsynlig at partiene må samarbeide med noen etter valget om to år for å kunne danne ei flertallsregjering.

Og hva er den viktigste utfordringen vi (og verden) står overfor? Klima; og klimakonferansen i Spania ble ingen vellykket affære, for å si det forsiktig.

Jeg har ingen tiltro til at dagens norske regjering er i stand til å ta grep som monner, til det ligger en målsetting om økonomisk vekst til enhver tid altfor godt forankra.

Senterpartiet har også en altfor tafatt klimapolitikk; budsjettforslaget om å redusere drivstoffavgiften på bensin/diesel med 20–30 øre er nærmest å betrakte som populisme.

Jeg er glad for at Sp-ordfører i Rollag har engasjert seg tilfordel for et mulig samarbeid med MDG. Hun har min støtte.

MDG betegnes som bypartiet. Men MDG har en politikk også innenfor landbruk, distrikt, arealforvaltning m.v. som burde kunne invitere Sp til dialog istedenfor blankt å avvise partiet.

Jeg har en generasjon (28 år) bak meg som lokalpolitiker for Sp, og er fortsatt medlem av partiet; men om Sp i sitt program for neste stortingsperiode ikke tar klimautfordringene mer på alvor, så vil nok MDG kunne være et nærliggende alternativ ved neste valg.