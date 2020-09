Søvnløs i Vågå. Om å styrke Distrikts-Norge gjennom reiselivspolitikk

Bæ. Bæææ. Det er starten av september, høst i fjellet og sauesanking overalt. De hvite pelsdottene hentes hjem, fjellet tømmes for husdyr. Det blir kaldere. Lammene skal bli til mat, for en lang vinter i Norge.

Nordmenn har reist i Norge i sommer, overnattet og spist. «Fjell-lam fra Jotunheimen med nypoteter fra Skjåk og palmekål fra Vågå.» Eller «Hamburgertallerken XL med pommes frites og kinakål».

Restauranten som ansetter en fagutdannet kokk som lager sunn mat av norske, lokale råvarer og en servitør som forteller deg historien om hvor råvaren kommer fra betaler 25 prosent avgift av salgsprisen til staten. Selvbetjeningskiosken som betaler en ungdom på timebasis til å pakke ut det argentinske kjøttet og de franske ultra-prosesserte potetene for å kaste de i frityren betaler kun 15 prosernt i merverdiavgift.

Når regjeringen først setter inn sterke tiltak for å hjelpe reiselivsnæringen, er det trist at ikke denne urettferdige forskjellen mellom «take-away» og servert mat blir ryddet opp i.

Det er på tide å tilpasse tiltakene og utstyre disse med en politisk visjon. Den varslete omstillingen i reiselivet må få politisk støtte. Hva slags reiseliv skal Norge ha? Hva slags mat ønsker vi å spise på norske hoteller og restauranter neste sommer og i framtiden?

En restaurant som kjøper hele slakt og poteter, bær, frukt og grønnsaker direkte fra bonden, støtter norsk matproduksjon og lokalsamfunnet. En nystartet grønnsaksprodusent er avhengig av lokale kjøpere, spesielt i oppstartfasen, når større kunder og faste transport- og leveransemåter ikke er etablert enda.

Restauranten som bruker lokale råvarer markedsfører produsentene overfor gjestene og skaper merverdi for lokalsamfunnet også indirekte når restaurantgjestene reiser til produsentene og kjøper med seg råvarene hjem. Det gir en stolthet til produsentene og lønnsomhet for direkte salg fra gardene i distriktene.

Selv med økende automatisering og digitalisering vil serveringsbransjen være en personalintensiv bransje i mange år framover. Det å reise og det å spise er et møte med mennesker – det er det samme om man reiser til Bangkok eller til Lom.

Det er godt mulig også neste sommer må tilbringes i Norge. Det er godt mulig nordmenn vil reise mye mer i Norge i flere år framover. Og da kan vi velge nå om vi ønsker å spise importert «antibiotika-kjøtt» eller hjemmelagde lammepølser av villsau fra bygda.

Skal reiselivet tilby kvalitet må arbeidsplassene trygges. Den høye merverdiavgiften gjør det vanskelig for unge gründere å satse på den fineste foredlingen av råvarene, nemlig kunnskapsrik tilberedning og servering. Betalingsviljen er ikke stor nok når det må tas høyde for at en firedel av prisen må føres som avgift. Det er konkurransevridende at kiosken kan tilby et mettende måltid med triggende smaksforsterkere for en brøkdel av prisen.

Reiselivet bidrar med mange arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Det å legge tilrette for lønnsomhet og støtte opp under kvalitet og profesjonalisering i reiselivet er derfor god distriktspolitikk.

En enhetlig momssats på 15 prosent på servering av mat vil styrke kvaliteten av reiselivsproduktet over hele landet, det vil styrke samarbeidet mellom lokale leverandører og serveringsbedriftene spesielt i Distrikts-Norge, det vil styrke verdien av lokalmaten, det vil styrke direkte salg av produktene i distriktene, det vil resultere i nye gründere innen foredling og servering, det vil føre til et større, lokal - eksotisk utvalg for de reisende og til slutt for sunnere mat til flere til en pris som flere har råd til å betale.

Dyrt for statskassen? Politikerne har valget om det fortsatt skal være så mye mer lønnsomt å legge tilrette for å telle sau enn det er å legge tilrette for å spise den.