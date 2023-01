Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Du har sikkert kommet over mange artikler og poster på sosiale medier med den endelige fasiten på hva bærekraftig mat egentlig er.

Vi forstår at motivasjonen bak disse påstandene er å gjøre verden til et bedre sted. Men, det gjør det ikke mer sant av den grunn.

Sannheten er at det ikke finnes en fasit på hva bærekraftig mat er. Bærekraft er ikke en konstant størrelse.

Bærekraftsbegrepet er et verdisett som hjelper oss ta de riktige valgene for å gjøre verden til et bedre sted.

Bærekraftsbegrepet har sin opprinnelse fra Brundtlandkommisjonens rapport fra 1987. I den konkluderer kommisjonen at verden må etterstrebe en bærekraftig utvikling.

Begrepet er basert på verdien om å etterlate jorda og alle dens ressurser på et like bra eller bedre sted til de som kommer etter oss. Et verdisett som de fleste bønder alltid har levd etter.

Det handler om å gjøre verden til et bedre sted for folk. Både dagens og de kommende generasjonene. Et poeng som mange ser ut til å glemme når debatten om faglige detaljer blir for heftig.

I dagens debatt om bærekraftig matproduksjon er det ofte klima folk egentlig diskuterer.

Å sette klima høyt på dagsorden er viktig og helt nødvendig. Men, ensbetydende med bærekraft er det ikke.

Å ensidig fokusere på å løse klimakrisen, uten å ta hensyn til andre utfordringer som sult, fattigdom og biologisk mangfold er ingen god resept for bærekraftig utvikling.

Å ha løst klimakrisen, samtidig redusert tilgangen til mat for mange milliarder mennesker gjør ikke verden til et bedre sted. Snarere tvert imot.

Mange ser også ut til å glemme at verden vil se annerledes ut for de kommende generasjonene enn i dag.

I 2050 vil vi være enda flere mennesker her på jorda. FN opererer med tall mellom 9 og 11 milliarder mennesker.

Klimaendringer vil gjøre været våtere, villere og mer ekstremt. Kampen om arealene og ressursene vil bli hardere. Det vil være mer krevende å produsere nok mat til alle.

Norsk landbruk har gjort mye riktig. Norske bønder kan klappe seg på skuldra over å være best i klassen på effektivitet, dyrevelferd og kvalitet.

Men, å være best i klassen er ikke en hvilepute om vi skal forstå bærekraftsbegrepet riktig. Som nevnt, “bærekraftig” er ikke en konstant størrelse eller en tilstand – det er et verktøy for løpende forbedringer.

Det betyr at selv om norsk landbruk har lave klimagassutslipp og lavt miljøavtrykk i forhold til mange andre land, er ikke jobben gjort.

“Et bærekraftig” landbruk er et landbruk som er i konstant forandring til det beste for folk og dyr.

Rethink Food har ikke fasiten på hva bærekraftig matproduksjon er. Men, vi har laget noen prinsipper som kan gjøre begrepet litt mer forståelig og håndterlig.

Skal vi lykkes med å skape et bærekraftig matsystem, ikke bare for dagens, men også de kommende generasjonene, trenger vi et verdisett som ivaretar folks ve og vel og som hjelper oss ta de gode valgene.