Forleden var jeg på Einadagene. På scena hadde Eina Bygdeungdomslag swing-oppvisning, og det rykka godt i dansefoten på mange av oss.

Men teksten i Sie Gubbas låt «Norges Bygdeungdomslag» fikk tårene til å renne bak solbrilllene.

Sorgen over at ting ikke ble som jeg helst ville, vella opp i meg, sorgen over at jeg ikke lenger har full jobb på garden. Stoltheta over og identiteten bak å produsere mat, bli svett og møkkete på henda, den har fått seg en smell…

I 10 år har jeg drevet et bruk med 20-30 vinterfora sauer, 7500 verpehøns og Inn på Tunet (tilrettelagte velferdstjenester med base i gårdsdrifta). Halvannet årsverk. I fjor sommer tok jeg avgjørelsen om å gi meg med høner, og Inn på Tunet er foreløpig lagt litt på is.

Det var et tungt valg, og samtidig lett. Av grunner som er for private til å gå inn på her, ble det slik. Det er ingen tvil om at det var det rette valget, men tårene kommer fortsatt.

Å gi seg med det man elsker mest, kan sammenlignes med en kjærlighetssorg, eller å måtte forlate laget. Samholdet, stoltheten, identiteta som er knytta til landbruket er utrolig sterkt (sjøl om det var vanskelig å komme innafor!).

Gleden over å produsere mat, av god kvalitet og med sterk dyrevelferd som en av mine motivasjonsfaktorer, mestring av små og store utfordringer, nærheten til dyra, naturen og været… Det er ikke så mye som slår det!

DEN følelsen av å legge kjakan innåt ei søye som er så tam som ei bikkje og logrer med halen når a får kos… DEN følelsen når høneflokken kommer kaklende mot deg og blir helt stille når du synger Glade jul eller en countrysang (!).. DEN følelsen når du klarer å redde en sau etter 14 dager med ullpledd, havresuppe og pipette OG to av tre lam overlever med litt ekstra mjølk…

Når du må avlive et dyr fordi det ikke nytter… Når unga ikke blir levert i barnehagen før kl 12 fordi dere SAMMEN har vært opptatt med et par vanskelige lamminger, og barnehagebestyreren kommer med brødskiver med svartpølse på og rykende varm kaffe… Da kjenner man at man lever!

Mest av alt er jeg takknemlig for alt jeg har erfart og lært. Takknemlighet for et yrke som gir så mye, hvor man kan utforme hverdagen til en viss grad sjøl, hvor det er flott for unger å vokse opp, kjenne på gleden ved å bo tett på dyr og lære seg å bidra i fellesskapet… Takknemlighet for alle snille folk som har stilt opp på alle mulige rare oppdrag.

Jeg var redd for at jeg skulle miste mye av identiteta mi da jeg var i prosessen med å slutte. Etter 10 år med fulltidsjobb på bruket, var det rart å tenke på hvem jeg ellers var.

Svaret er vel at jeg er den samme, med litt andre prioriteringer og muligheter, og en del flere timer hvor jeg ikke har konstant dårlig samvittighet over alt som skulle vært gjort. Det var tvingende nødvendig å gjøre et valg, og sånn tror jeg det er for mange i landbruket. Uansett, det gjør det litt lettere å gå videre når jeg kan innrømme at det er en livssorg.

Jeg skulle så gjerne fortsatt, skulle så gjerne gjort det jeg liker best, produsere verdens beste maf. Som Sie Gubba synger: «Vi kan ittj eta plastikk».

Livet består av seire og tap, heter det. Jeg har tapt noe nå, men alle de små seirene som var underveis, de kommer jeg aldri til å glømme.

Men så finnes det da faktisk et liv utenfor landbruket… Men jeg skal aldri mer glise av folk som griner når fotballaget deres taper. Er det like vondt som å forlate en næring og en livsstil som dette, kjennes det ut som hjertet blir rivi ut av deg…

