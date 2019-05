Søreides dobbelttale

Det er en omfavnelse lederen burde ha gjort med et sterkt forbehold. Dette fordi Søreide benekter det uomtvistelige faktum at voldtekt er et biprodukt av krig, da en slik erkjennelse ville ha satt en effektiv stopper for Norges deltagelse i nye løgnaktige igangsatte kriger i Nato og USA-regi som man satte i gang for eksempel i Libya og Syria.

Søreides forslag bevilgning av 1 mrd. kroner er derfor ikke så udelt positivt som lederen skal ha det til. Det er et uomtvistelig faktum at det militær-industrielle complex og Nato er totalt avhengig av å provosere frem nye kriger for å hevde sin eksistensberettigelse.

Libya-krigens konsekvenser ble slavehandel, etnisk rensing, terrorvirksomhet og voldtekt. Noe som ikke ville ha skjedd med Gadaffi ved makten.

I Idlib-provinsen i Syria der IS, Ahrar al-sham og Al-Nusra regjerer foregår det voldtekt av kvinner og terror og tortur av en sivilbefolkning som bare venter på at Assad skal komme og befri dem fra terroristene. Det paradoksale er at USA, Nato-landene Tyrkia, Saudi-Arabia, Qatar og Israel støtter disse terroristene med penger og våpen for å hindre at Assad igjen kan ta kontroll over Syria til befolkningens beste.

Lederen burde derfor heller først kritisere regjeringen , sitt eget parti Sp og de andre partiene på Stortinget for å støtte opp USA og Natos løgnaktige kriger som bidrar til disse uakseptable voldtektene , men å kritisere Sp sine egne poltikere for støtte til Natos og USAs ondskapsfulle kriger sitter nok langt inne.